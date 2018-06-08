İSTANBUL

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören hayatını kaybetti.

Florence Nightingale Hastanesi Tıbbi Direktörü Dr. Özgür Şamilgil, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in vefat ettiğini açıkladı.

Şamilgil, Florence Nightingale Hastanesi'nda yaptığı basın açıklamasında, “Saygıdeğer iş insanı Erdoğan Demirören bugün saat 11.53 itibarıyla aramızdan ayrılmıştır." dedi.

Erdoğan Demirören'in bir süredir hastanelerinde solunum yetersizliği nedeniyle tedavi ve takip altında olduğunu aktaran Şamilgil, "Sayın Demirören, ailesinin yakın ilgi ve alakası, hastanemizin tüm personelinin yoğun desteği ve çabalarıyla bugüne kadar ızdırap çekmeden yaşamını sürdürmüştür. Bugün itibarıyla tüm ülkemize, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Allah kalanlara sabırlar versin.” diye konuştu.

Şamilgil, 31 Mayıs'ta hastanenin yoğun bakımına alınan Demirören’in solunum yetersizliği nedeniyle yoğun bakımda tıbbi destek ve tedavisi gördüğünü ifade etti.

"Cenaze törenini pazar günü Fatih Camisi’nde düşünüyoruz"

Aile adına bir açıklama yapan Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal ise “Cenaze töreniyle ilgili gerekli açıklamayı resmi olarak da yapacağız ama pazar günü öğle namazını müteakip Fatih Camisi’ni düşünüyoruz. Ülkemize, milletimize ve Demirören ailesine baş sağlığı diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Spor dünyasından taziye

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş, Galatasaray ile Fenerbahçe kulüpleri, yaşamını yitiren Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, federasyon başkanı Yıldırım Demirören'in babası Erdoğan Demirören'in vefatı için, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak merhum Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet; Başkanımız Sayın Yıldırım Demirören ve tüm Demirören ailesine, sevenleri ile iş dünyasına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kulüpler Birliği Vakfının internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören'in babası Erdoğan Demirören'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Türk sanayisinde ve iş hayatında önemli bir yeri ve hizmetleri olan merhum Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet başta Sayın Yıldırım Demirören olmak üzere ailesi ve tüm sevenlerine, Kulüpler Birliği Vakfı'na üye tüm kulüp başkanlarımız adına başsağlığı diliyoruz." denildi.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı, kulübümüzün divan kurulu üyesi Erdoğan Demirören'in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüzün eski başkanlarından ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in babası, ülkemizin kıymetli sanayicilerinden Erdoğan Demirören, Türk sporuna yaptığı önemli katkılarla daima hatırlanacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, Demirören ailesine, Demirören Holding çalışanlarına, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

Öte yandan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe kulüplerinin yanı sıra Medipol Başakşehir, Göztepe, MKE Ankaragücü, Sivasspor, Kasımpaşa, Kayserispor, Akhisarspor, Bursaspor, Antalyaspor, Rizespor ve Konyaspor da Erdoğan Demirören'in vefatı için başsağlığı mesajı paylaştı.

Muhabir: Musab Turan