EPDK’da Nöbet Değişimi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu daire başkanlıklarında atama gerçekleştirildi.Tarifeler Dairesi Başkanı Mehmet Ertürk, Başkan Yardımcısı olurken; Ertürk’ün yerine aynı dairede Grup Başkanı olan Hasan Alma vekalet edecek.EPDK’da Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ahmet Ocak, Elektrik Piyasası Dairesi Başkanı oldu. Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı yapan Uğur Cingi ise Başkan Danışmanlığı görevine atandı.Atamaların ardından tüm daire başkanları ile bir araya gelen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Bu bir nöbet değişimi. Arkadaşlarımızın yeni görevlerini en iyi şekilde yapacaklarından hiç şüphem yok. Kurumumuza ve kendilerine hayırlı olsun” dedi.