EPDK kurul kararları

ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasası lisans işlemlerinde başvuruların, 1 Ocak 2019'dan itibaren sadece elektronik ortamda yapılması kararlaştırıldı.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, LPG Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında LPG piyasasında yürütülen lisans işlemlerinde, söz konusu kanun kapsamında yapılacak lisans başvuruları, lisans tadili, süre uzatımı, sona erdirme başvuruları 1 Ocak 2019'dan itibaren sadece elektronik ortamda alınacak.

LPG piyasasında dağıtıcı lisansı sahiplerinin, otogaz bayilik lisansı sahipleriyle yaptıkları sözleşmeyle ilgili süre uzatımı, süre bitimi ve feshi beyanlarının da yılbaşından itibaren sadece elektronik ortamda yapılması kararlaştırıldı.

Bu arada, LPG otogaz bayilerinin lisans başvuru işlemleri, söz konusu bayilerle sözleşme imzalamış olan LPG dağıtıcı lisansı sahipleri aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Yılbaşından itibaren LPG lisans piyasası işlemlerinde yazılı olarak yapılan başvurular ise EPDK tarafından işleme alınmaksızın lisans sahibine iade edilecek.

EPDK tarafından ayrıca, elektrik piyasasında perakende satış sözleşmesinin standart sözleşme olarak belirlenmesine ve mevcut olan sözleşmenin yeni bir sözleşme yapılmasına gerek duyulmadan yayımlanan sözleşme hükümleri esas alınarak uygulanmasına karar verildi.



