banner252
Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

EPDK kararları

ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) Bursa Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım Ticaret AŞ ve Esgaz Eskişehir Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım Ticaret AŞ'nin tarife hesaplamalarına esas 2017 yılı varlık tabanları belirlendi.EPDK'nın...

03 Ocak 2018 Çarşamba 09:25
EPDK kararları
banner230

ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) Bursa Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım Ticaret AŞ ve Esgaz Eskişehir Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım Ticaret AŞ'nin tarife hesaplamalarına esas 2017 yılı varlık tabanları belirlendi.

EPDK'nın konuya ilişkin Kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Bursa Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım Ticaret AŞ'nin tarife hesaplamalarına esas 2017 yılı başı düzenlenmiş varlık tabanı 230 milyon 598 bin lira olarak, şirketin yapması öngörülen şebeke yatırım tutarları ise 2018 için 25 milyon 615 bin lira, 2019 için 25 milyon 501 bin lira, 2020 için 25 milyon 545 bin lira ve 2021 için 25 milyon 545 bin lira olarak belirlendi.

Esgaz Eskişehir Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım Ticaret AŞ'nin tarife hesaplamalarına esas 2017 yılı başı düzenlenmiş varlık tabanı 119 milyon 539 bin lira olarak, şirketin yapması öngörülen şebeke yatırım tutarları ise 2018 için 26 milyon 387 bin lira, 2019 için 7 milyon 984 bin lira, 2020 için 24 milyon 700 bin lira ve 2021 için 17 milyon 995 bin lira olarak tespit edildi.


Anahtar Kelimeler:
Bursa Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım Ticaret AŞDüzenlenmiş Varlık TabanıEnerji Piyasası Düzenleme KurumuEPDKEsgaz Eskişehir Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım Ticaret AŞöngörülen şebeke Yatırım TutarlarıResmi Gazete
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim