EPDK kararları

ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) Bursa Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım Ticaret AŞ ve Esgaz Eskişehir Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım Ticaret AŞ'nin tarife hesaplamalarına esas 2017 yılı varlık tabanları belirlendi.

EPDK'nın konuya ilişkin Kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Bursa Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım Ticaret AŞ'nin tarife hesaplamalarına esas 2017 yılı başı düzenlenmiş varlık tabanı 230 milyon 598 bin lira olarak, şirketin yapması öngörülen şebeke yatırım tutarları ise 2018 için 25 milyon 615 bin lira, 2019 için 25 milyon 501 bin lira, 2020 için 25 milyon 545 bin lira ve 2021 için 25 milyon 545 bin lira olarak belirlendi.

Esgaz Eskişehir Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım Ticaret AŞ'nin tarife hesaplamalarına esas 2017 yılı başı düzenlenmiş varlık tabanı 119 milyon 539 bin lira olarak, şirketin yapması öngörülen şebeke yatırım tutarları ise 2018 için 26 milyon 387 bin lira, 2019 için 7 milyon 984 bin lira, 2020 için 24 milyon 700 bin lira ve 2021 için 17 milyon 995 bin lira olarak tespit edildi.



