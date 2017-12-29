EPDK kararı

ANKARA (AA) - Elektrikte serbest tüketici olabilmek için aranan 2 bin 400 kilovatsaatlik yıllık tüketim limiti, 2018 yılından itibaren 2 bin kilovatsaate düşürüldü.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 1 Ocak 2018'den itibaren yürürlüğe girecek kararla, elektrikte serbest tüketici olabilmek için gerekli en düşük limit 2 bin kilovatsaate indirildi.

Serbest tüketici limitininin yıllık 2 bin kilovatsaate düşürülmesiyle, aylık elektrik faturası yaklaşık 68 lira ve üzeri olan 3 milyon 661 bin abone daha elektriğini istediği tedarikçiden alabilecek.



Uygulama sayesinde, serbest tüketiciler tedarikçilerle yapacakları ikili anlaşmalar üzerinden elektrik alabiliyor ve kontrat süreleri bittiğinde tedarikçilerinin çalışma performansını değerlendirebiliyor.



