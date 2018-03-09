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EPDK 7 şirkete lisans verdi

ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik ve petrol piyasalarında faaliyet gösterecek 7 şirkete lisans verildi.EPDK'nın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Buna göre, elektrik...

09 Mart 2018 Cuma 08:38
EPDK 7 şirkete lisans verdi
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ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik ve petrol piyasalarında faaliyet gösterecek 7 şirkete lisans verildi.

EPDK'nın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek için başvuran 1 şirkete organize sanayi bölgesi (OSB) dağıtım ve 1 şirkete de üretim lisansı verildi. 4 şirketin üretim lisansı sonlandırıldı.

Petrol piyasasında ise 3 şirkete madeni yağ ve 2 şirkete de dağıtıcı lisansı verildi. Bu piyasada 3 şirketin madeni yağ ve 1 şirketin ise depolama lisansı iptal edildi.

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DoğalgazElektrikEnerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)LisansPetrolResmi Gazete
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