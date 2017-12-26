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EOSB Atıksu Arıtma Tesisi'ne enerji teşviki

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Atıksu Arıtma Tesisi'nin, enerji teşviki almayı hak kazandığı bildirildi.EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, yazılı açıklamasında, yüzlerce fabrikaya ve KOBİ OSB'deki...

26 Aralık 2017 Salı 13:28
EOSB Atıksu Arıtma Tesisi'ne enerji teşviki
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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Atıksu Arıtma Tesisi'nin, enerji teşviki almayı hak kazandığı bildirildi.

EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, yazılı açıklamasında, yüzlerce fabrikaya ve KOBİ OSB'deki işletmelere arıtma hizmeti sunan EOSB Atıksu Arıtma Tesisi'nin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından enerji teşviki almaya hak kazandığını, bu kapsamda arıtma tesisine 584 bin liranın üstünde kaynak sağlandığını belirtti.

Küpeli, şunları kaydetti:

"Çevreci bir anlayış ile hayata geçirilen ve bunun sürdürülebilirliği için çalışan OSB'mizin arıtma tesisi, önemli bir teşvikten faydalanacak. Bu kapsamda yeni teşviklerden faydalanmak için çevreci yatırımlarımız devam edecek. Verimliliği yüksek, tasarruf sağlayan ve çevrenin korunması alanında hayata geçirdiğimiz projelerimiz karşılığını buluyor. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan teşvik aldık. En çevreci OSB ödülü bulunan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi ve Atıksu Arıtma Tesisi, kimyasal, biyolojik ve ileri arıtma üniteleriyle her yıl planlanan yatırımlarını gerçekleştirmeye devam edeceğiz."

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Organize Sanayi BölgesiYönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli
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