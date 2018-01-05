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ENIPE Enerji Verimli Sanayi ve Ürünler Zirvesi

- Enerji sektörünün önde gelen firmalarının katılacağı zirve, 11-14 Ocak'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde yapılacak

05 Ocak 2018 Cuma 09:24
ENIPE Enerji Verimli Sanayi ve Ürünler Zirvesi
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ANKARA (AA) - ENIPE Enerji Verimli Sanayi ve Ürünler Fuarı ve Zirvesi'nin, 11-14 Ocak'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirileceği bildirildi.

ENIPE'den yapılan açıklamada, fuar ve zirvenin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteği ve İstanbul Dünya Ticaret Merkezi ile Enerji Verimliliği Derneği (ENVER) iş birliğiyle düzenlendiği belirtildi.

Ziyaretçilerin enerji verimli en yeni ürünler ve sistemlerle tanışacağı ENIPE Fuar ve Zirvesi kapsamında "Binalarda Enerji Verimliliği ve İnovasyon" konulu bir tanıtım toplantısının da yapılacağı ifade edildi.

Schneider Elektrik, Dalgakıran, İstanbul Enerji AŞ, SİNPAŞ, Turkcell, Siemens, Toyota, Renault, Şişecam, Öztiryakiler gibi firmalardan temsilcilerin de katılacağı fuarda, Türkiye'nin ödüllü güneş arabası ekibi olan İstanbul Teknik Üniversitesi Güneş Arabası Ekibi’nin (İTÜ-GAE) tasarladığı "B.O.W İSTKA" aracının sergileneceği bildirildi.

Fuarda ayrıca, ileri sürüş teknikleri uzmanı ve otomobil yarışçısı Ethem Genim'in katılımcılara enerji tasarruflu sürüş tekniklerini anlatacağı belirtildi.

ENIPE'de Toyota ve Renault’un en yeni hibrit araçlarının, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (İETT) nostaljik otobüslerinin de sergileneceği ve bilim aracıyla etkinlikler düzenleneceği aktarıldı.

Açıklamada, enerji tüketiminin en fazla olduğu alan olan binalarda enerji verimliliğine dikkat çekileceği, bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve ENVER iş birliğiyle hayata geçirilecek "Enerji Verimli Bina" projesinin lansmanının yapılacağı kaydedildi.

Fuar kapsamında ayrıca ziyaretçilerin enerji verimliliği konusunda bilgilerini ölçen web tabanlı ve ödüllü bir yarışma düzenleneceği bildirildi.

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ENIPE Enerji Verimli Sanayi Ve Ürünler Fuarı Ve Zirvesi
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