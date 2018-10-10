Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın yankıları

ANKARA (AA) - OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Nedret Yener, dün açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın enflasyonun kalıcı sorun olmaktan çıkarılması yönünde atılmış önemli bir adım olduğunu belirterek, "Fiyatlarda yaşanan dalgalanmayı ortadan kaldırmaya, dengelemeyi sağlamaya yönelik atılan tüm adımlara en güçlü şekilde destek olacağız. Sanayiciler olarak mesajı aldık, mücadelede biz de varız." ifadesini kullandı.

Yener, yazılı açıklamasında, enflasyonun kalıcı olarak düşmesi için sorumluluk almaya hazır olduklarını bildirdi.

Söz konusu programı, enflasyonun kalıcı sorun olmaktan çıkarılması yönünde atılmış önemli bir adım olarak nitelendiren Yener, "Fiyatlarda yaşanan dalgalanmayı ortadan kaldırmaya, dengelemeyi sağlamaya yönelik atılan tüm adımlara en güçlü şekilde destek olacağız. Sanayiciler olarak mesajı aldık, mücadelede biz de varız." ifadesini kullandı.

Yener, OSTİM, İvedik ve Sincan organize sanayi bölgelerindeki tüm üye işletmelerin aynı duyarlılık ve milli sorumlulukla bu mücadeleye destek vereceklerine inandıklarını belirterek, enflasyon artışının sadece paranın değerini değil, çalışan ve üreten tüm kesimlerin moralini, motivasyonunu, alın terini, azim ve gayretini kaybettireceğini, bu bakımdan enflasyonla mücadelenin başarısı için özel sektör ve kamunun birlikte hareket etmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında özel sektöre dönük kredi ve faiz desteklerini de değerlendiren Yener, şunları kaydetti:

"KOSGEB alacaklarının ertelenmesi, ihracat yapacak KOBİ'lere 200 bin dolara kadar 180 gün vadeli yeni bir destek verilecek olması, elektrik ve doğal gaza zam yapılmaması, bekleyen KDV iadelerinin hızlıca ödenecek olması önemli kararlar. Bütün bu tedbirler iş dünyasının finansmana ulaşmasında, enflasyonla birlikte işsizlik, yüksek faiz ve artan girdi maliyetleriyle mücadelenin başarısında önemli rol oynayacaktır."

- "Topyekun mücadele için daha fazla geç kalamayız"

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Başkanı Nezih Allıoğlu da Ankaralı genç girişimcilerin Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na tam destek vereceğini bildirdi.

Yüksek enflasyonun ekonomideki en büyük tehdit olduğuna dikkati çeken Allıoğlu, "Enflasyon ne yazık ki ülkemizin nitelikli büyümesini, gelişmesini, ekonomimizin dinamizmini sekteye uğratmaktadır. Uzun yıllar tek haneli olarak seyreden enflasyonun yeniden ekonomimiz için tehdit haline gelmesi kaygı vericidir ve mutlaka önüne geçilmelidir. Bugün yeniden bir enflasyon tehdidiyle karşı karşıyayız ve topyekun mücadele için daha fazla geç kalamayız." değerlendirmesinde bulundu.

Allıoğlu, temel maliyetlerden kaynaklanan fiyat artışlarının kabul edilebilir olduğunu ancak bu dönemde anlaşılabilir fiyat artışının dışında ekonomik dar boğazı fırsat gören bazı kesimlerin anormal artışlara gittiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu anlamda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın düzenlediği ve özel sektörden STK'lere kadar çok geniş kesimlerden temsilcilerin katıldığı Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı toplantısı önemli mesajlar vermiştir. Birçok sektörün bir araya gelip aynı duruşu sergileyerek piyasalara güven aşılaması, hem fırsatçıların cesaretini kırma hem de anlamsız fiyat artışlarının önüne baraj çekme adına çok önemli bir toplantı olmuştur. Ankaralı genç girişimciler olarak biz de söz konusu programın öngördüğü tüm kararları desteklemeye, üzerimize düşen görevi yapmaya, asgari yüzde 10 indirim dahil tüm tedbirlerin içinde yer almaya hazırız. Konu yönetim kurulumuz tarafından da etraflıca değerlendirilerek 450 üyemizi içine alacak şekilde planlama yapılacaktır."

- "Krizden istifade etmek isteyenlere manidar bir cevap olacaktır"

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus da perakende, tekstil, gıda, bankacılık gibi sektörlerde yıl sonuna kadar uygulanacak yüzde 10 indirim kararını desteklediklerini belirtti.

İndirim kararının büyük bir manevi değeri olduğunu vurgulayan Çelikus, "Ülkesini seven, fedakarlığa hazır yüzlerce ticaret erbabının olduğu vatanımızda insanların kendi istek ve arzularıyla indirim yapmaları, krizden istifade etmek isteyenlere manidar bir cevap olacaktır. Bu konuda biz de ESDER olarak inisiyatif alarak, üyelerimizin kampanyaya katılacaklarını ilan ediyoruz." ifadesini kullandı.