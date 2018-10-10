Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın yankıları

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt Türkiye'den yapılan açıklamada, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın desteklendiği belirtilerek, tüketicinin alım gücüne katkıda bulunacak şekilde, belirli ürünlerde indirim yapılacağı bildirildi.

MediaMarkt Türkiye'den, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"na ilişkin yapılan açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan programın desteklendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Tedarikçilerimizle bir araya gelerek tüketicimizin alım gücüne katkıda bulunacak şekilde, belirli ürünlerde indirim yapacağız. Üstelik bu ürünleri her hafta güncelleyerek müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz." denildi.

Perakende sektörünün en büyük var olma amacının, "tüketici taleplerini doğru zamanda ve tercih edilen kanalda karşılayabilmek" olduğu belirtilen açıklamada, "Bu sistemin sağlıklı işleyebilmesi için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz ve her zaman olduğu gibi birlik ve beraberlik anlayışı içinde tüketicimizin yanında olacağız." ifadesine yer verildi.





- Kiğılı'dan kampanyaya destek





Kiğılı Üst Yöneticisi (CEO) Hilal Suerdem ise yaptığı yazılı açıklamada, programa destek verdiklerini belirterek, "Sektörün gelişmesi için yaptığı kampanyalarla yüksek kaliteli ürünleri ulaşılabilir fiyatlarla sunan Kiğılı, yüzde 40 indirime ek olarak sunduğu yüzde 10 indirim ile enflasyonla mücadeleye de destek oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyonun en çok etkilediği sektörlerden biri olan perakende sektörünün hız kesmeden büyümeye devam etmesi için ellerinden gelen tüm katkıları sağlayacaklarını kaydeden Suerdem, enflasyonla mücadeleye verdikleri destek kapsamında tüm Kiğılı ve Abdullah Kiğılı Exclusive Cut mağazalarında geçerli olan indirimlere ek olarak yüzde 10 indirim sunacaklarını bildirdi.



