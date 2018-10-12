Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Varlı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından enflasyonla mücadele programı kapsamında başlatılan indirim kampanyasına destek çağrısında bulundu.

Varlı, yaptığı yazılı açıklamada, tüketici fiyat endeksi içerisinde bulunan 407 ürün ve hizmet içerisinden yıl sonuna kadar satışını yaptığı ürünlerde en az yüzde 10 indirim uygulamak isteyen üyelerin bu program dahilinde enflasyonla mücadele programı kampanyasına katılacağını ve indirim uygulayacakları ürün listesi ve görsellerini 22 Ekim tarihine kadar odaya bildirmeleri halinde firma unvanının TOBB'a bildirilerek ülke çapındaki kampanyaya katılan firmalar listesinde yer alacağını belirtti.

KTSO ile Kırıkkale iş dünyası olarak zor zamanlarda kenetlenmeyi bilen bir bölge olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını ve bu güveni boşa çıkartmayacaklarını ifade eden Varlı, şunları kaydetti:

"Her zaman olduğu gibi bugün de devletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Etrafımızın ateş çemberi olduğu bu günlerde KTSO ve Kırıkkale iş dünyası olarak enflasyonla mücadele programını destekliyor, meslek komitelerimiz, meclisimiz ve yönetim kurulumuz başta olmak üzere tüm üyelerimizle yoğun bir katılım için çalışacağımızı da ifade ediyoruz. Bu bağlamda milli bir seferberlik haline dönüşen Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na dahil olmak isteyen üyelerimizin ürün listesinden indirim uygulayacakları ürünlerin isimlerini 22 Ekim 2018 tarihine kadar info@kirikkaletso.org.tr mail adresi ya da 2187026 faks numarasından odamıza bildirmesi gerekmektedir. Birlik ruhuna ihtiyaç duyulan bugünlerde elini taşın altına koyarak ülkesine ve ekonomisine sahip çıkan tüm duyarlı esnaflarımıza teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum."

