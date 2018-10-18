Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Varlı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından enflasyonla mücadele programı kapsamında başlatılan kampanyaya destek çağrısında bulundu.

Varlı, yaptığı yazılı açıklamada, fiyat istikrarının makro ekonominin durumunu yansıtan en önemli göstergelerden biri olduğunu ve ülkenin 2002 yılından sonra ekonomik ve siyasi istikrarın yanında, fiyat istikrarı konusunda da çarpıcı bir iyileşme elde ettiğini, enflasyonun tek haneli seviyelere düştüğünü belirtti.

Son dönemde döviz kurlarında yaşanan olağan dışı hareketlerin de etkisiyle enflasyon oranının yeniden çift hanelere çıktığını, artan enflasyonun hem alım gücü düşen vatandaşları, hem de artan girdi maliyetleri ve faizler nedeniyle firmaları olumsuz etkilediğini aktaran Varlı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Tüm bu sıkıntıları aşmak için, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bakanımız Berat Albayrak'ın liderliğinde başlatılan Enflasyonla Mücadele Programı'nı son derece önemli buluyor ve destekliyoruz. Zira enflasyonla mücadelenin ne tek başına devletin, ne kurumların, ne bakanlıkların ne de tek başına özel sektörün yürütebileceği bir mesele olmadığını çok iyi biliyoruz. Bu sorumluluk ve görev hepimizindir. Enflasyonla mücadele aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle mücadeledir. Türk özel sektörü, devletimizle birlikte topyekün bir duruş sergileyerek, elini taşın altına koymaktadır. 81 il ve 160 ilçede odalarımız ve borsalarımız enflasyonla mücadeleyi sahiplenmekte ve firmalarımızın en geniş şekilde katılımı için çalışma başlatmaktadır. Bu noktada özellikle vurgulamak isteriz ki bu mücadeleye toplumun tük kesimleri ne kadar güçlü destek olursa etkisi de o kadar büyük olur. Reel sektörden finans sektörüne, kamudan vatandaşlarımıza kadar tüm Türkiye olarak aynı hedefe kenetlenmeliyiz."

Varlı, herkesin tek yürek ve tek ses olduğu zaman enflasyonla mücadelede netice alınacağını ifade ederek, hem firmaların, hem de milletin enflasyonla topyekün mücadeleye en geniş şekilde katılacaklarına inançlarının tam olduğunu belirtti.

Kendilerinin de KTSO ve bütün odalar olarak bütün fedakarlığı gösterip, başlatılan bu iktisadi mücadelede en ön cephede yer alacaklarını kaydetti.