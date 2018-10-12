NİĞDE (AA) - Niğde'de 12 alışveriş merkezi ve market, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek amacıyla ürünlerinde yüzde 10 indirim uygulayacak.

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (NİTSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, programa destek amacıyla yerel market temsilcileri bir araya geldi.

Toplantıya katılan Kardelen Market, Korkmazlar AVM, Niğde Öz Hilal Toptan Gıda, Öz Niğde AVM, Özbek Market, Tomurcuk Market, Bimar Market, Selçuklu AVM, Bor Beğsan AVM, Özden Market, Paşazade AVM ve Bizim AVM yetkilileri, programa destek vereceklerini açıkladı.

NiTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Katırcıoğlu, Türkiye'nin bir defa daha devlet-millet birlikteliğiyle topyekun bir iktisadi mücadele başlattığını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan programı makro ekonomik istikrar için son derece önemli bulduklarını ve desteklediklerini ifade eden Katırcıoğlu, şunları kaydetti:

"Artan enflasyon, girdi ve finansman maliyetlerimizi artırmakta, firmalarımızı olumsuz etkilemektedir. Enflasyonla mücadeleyi ne tek başına kamu ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir. İlimizdeki yerel market yöneticileri enflasyonla topyekün mücadele programına destek vererek, ürün ve hizmetlerinde yüzde 10 indirim yapma kararı aldıklarını bizlere bildirdi. Bu desteklerinden dolayı firma sahiplerine teşekkür ediyorum."