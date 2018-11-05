Enflasyon rakamları açıklandı

ANKARA (AA) - Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 2,67, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,91 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 25,24, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 45,01 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekim ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 14,9, yurt içi üretici fiyatları yüzde 23,73 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 2,67, Yİ-ÜFE yüzde 0,91 artış gösterdi.

TÜFE, ekimde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 22,56, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,24 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2017'ye göre yüzde 40,22, geçen yılın ekim ayına göre de yüzde 45,01 arttı.

En yüksek artış giyim ve ayakkabıda

Ana harcama grupları itibarıyla ekimde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 12,74 ile giyim ve ayakkabı grubunda görülürken, konutta yüzde 4,15, ev eşyasında yüzde 3,44, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,22, eğlence ve kültürde yüzde 2,07 artış kaydedildi.

Ekimde ana harcama grupları itibarıyla endekste düşüş gösteren tek grup yüzde 0,85 ile ulaştırma oldu. Ana harcama gruplardan eğitim yüzde 0,01 ile en az artış gösteren grup olarak kayıtlarda yer aldı.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış da yüzde 37,92 ile ev eşyası grubunda görüldü. Bunu yüzde 32 ile ulaştırma, yüzde 31,5 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 29,26 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 25,72 ile konut izledi.

Sanayinin dört sektöründeki değişimler

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,17, su sektöründe yüzde 0,89, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1,12 ve elektrik ve gaz sektöründe yüzde 8,62 artış olarak kayıtlara geçti.

Ekimde bir önceki aya göre endekslerin en fazla artış gösterdiği alt sektörle, yüzde 20,78 ile ham petrol ve doğal gaz, 8,62 ile elektrik, gaz üretim ve dağıtım, yüzde 7,33 ile ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) olarak gerçekleşti. Buna karşılık basım ve kayıt hizmetleri yüzde 9,11, metal cevherleri yüzde 5,35, ana metaller yüzde 4,11 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre ekimde aylık ve yıllık en fazla artış enerjide görüldü.

Fiyatların en fazla arttığı bölge

İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. Düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 3,84 ile "Mardin, Batman, Şırnak, Siirt" bölgesinde olurken, geçen yılın aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 25,41 ile "Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye" bölgesinde gerçekleşti. 12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış da yüzde 16,68 ile yine aynı bölgede kaydedildi.

Ekimde geçen yılın aynı ayına göre en yüksek artış da yüzde 28,63 ile "Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye" bölgesinde oldu. Bu bölgeyi, yüzde 28,44 ile "Gaziantep, Adıyaman, Kilis" bölgesi takip etti. En düşük fiyat artışı ise yüzde 23,27 ile ''Ankara" bölgesinde gerçekleşti.