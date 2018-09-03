Enflasyon rakamları açıklandı

ANKARA (AA) - Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustosta aylık bazda yüzde 2,30, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 6,60 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 17,90, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 32,13 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustos ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12,61, yurt içi üretici fiyatları yüzde 18,78 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 2,30, Yİ-ÜFE yüzde 6,60 artış gösterdi.

TÜFE, ağustosta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 12,29, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,90 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2017'ye göre yüzde 25,32, geçen yılın ağustos ayına kıyasla da yüzde 32,13 arttı.

Aylık bazda en yüksek artış mal ve hizmetlerde gerçekleşti

TÜİK verilerine göre, TÜFE, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2,3, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 12,29, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,9 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 12,61 artış gösterdi.

Ana harcama grupları itibarıyla ağustosta, aylık bazda en yüksek artış yüzde 5,85 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda görülürken, ev eşyasında yüzde 4,56, ulaştırmada yüzde 4,45, konutta yüzde 3,85 ve haberleşmede yüzde 2,63 artış kaydedildi.

Ağustosta ana harcama grupları itibarıyla endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve ayakkabıda yüzde 1,59 düşüş gerçekleşti.

Yİ-ÜFE, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 6,6, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 25,32, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,13 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 18,78 yükseldi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 5,69, imalat sanayi sektöründe yüzde 7,31, su sektöründe yüzde 1,52 artış, elektrik ve gaz sektöründe ise yüzde 1,2 düşüş gösterdi.

Ağustosta bir önceki aya göre endekslerin en fazla artış gösterdiği alt sektörler, yüzde 25,11 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 15,33 ile metal cevherleri, yüzde 12,07 ile ana metaller olarak gerçekleşti.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre ağustosta aylık en fazla artış ara malında ve yıllık en fazla artış enerjide görüldü.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 27,13 ile ulaştırma grubunda görüldü. Bunu yüzde 23,76 ile ev eşyası, yüzde 23,23 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 19,75 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 16,3 ile konut izledi.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,15 olmuştu. Bu ortalamaya göre, bir önceki ay yüzde 15,85 olan yıllık enflasyonun yüzde 17,73'e yükseleceği hesaplanmıştı.

Ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 17,95 olarak belirlendi.

Muhabir: Göksel Yıldırım, Dilara Zengin, Arife Yıldız Ünal