Enerjide acele kamulaştırma kararları

ANKARA (AA) - Aydın, Denizli, Çanakkale, İzmit ve Yozgat'taki bazı taşınmazlar Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından acele kamulaştırılacak.

Bakanlar Kurulunun konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Yozgat'taki 380 kV'lık trafo merkezi, Aydın'daki 154 kV'lık Bozdoğan, Denizli'deki 380 kV'lık batı trafo merkezleri ile Çanakkale'deki 380 kV'lık Lapseki 3 - Sütlüce 3 denizaltı kablosu, İzmit 380 kV'lık körfez geçişi bağlantıları yapımı kapsamındaki bazı sahalara isabet eden taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Ayrıca, İstanbul, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Antalya, Sakarya, Adıyaman, Çanakkale, Ardahan, Manisa, Aydın, Ankara, Kırıkkale, İzmir, Gaziantep, Bitlis, Bursa, Muğla, Kocaeli, Balıkesir, Konya, Eskişehir, Düzce, Bartın, Zonguldak, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne sınırları içinde yer alacak 39 enerji iletim hattının güzergahlarına isabet eden taşınmazlarda direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarileri ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle kamulaştırılacak.