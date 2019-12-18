Enerjide 2019 böyle geçti

ANKARA (AA) - Bu dönemde TürkAkım doğal gaz boru hattı projesi, Doğu Akdeniz'deki petrol arama faaliyetleri ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat çalışmalarına ağırlık veren Türkiye, uluslararası arenada enerji alanında önemli işlere imza attı.

Rusya'nın Anapa kentinden başlayarak Karadeniz'in altından geçen TürkAkım boru hattının, Türkiye'nin Trakya kıyısındaki Kıyıköy gaz alım terminaline bağlantısı tamamlandı. Bu birleşmeyle, Karadeniz'de doğal gaz boru hattı sistemi kurulmasına yönelik zorlu süreç sona erdi. Ayrıca, inşaatına Mart 2018'de başlanan Kıyıköy alım terminalinin yüzde 50'sinden fazlası bitirildi.

Yavuz Doğu Akdeniz'e gitti

Türkiye'nin Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından satın alınan Yavuz gemisi, Akdeniz'e doğru yola çıktı. Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi olan ve Kocaeli Dilovası'ndaki Belde Limanı'ndan Akdeniz'e uğurlanan 6. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Magosa Körfezi'ndeki Karpaz-1 kuyusuna gönderildi.

Akkuyu NGS'de ilk reaktörün temel plakasının beton dökme çalışmaları tamamlandı

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS'nin ilk reaktörünün temel plakasının beton dökme çalışmaları tamamlandı. Söz konusu işlem, bu yıl santralin inşaat sahasında gerçekleştirilen en önemli gelişmelerden biri oldu. Böylece santral sahası inşaatının yaklaşık yüzde 70'i tamamlandı.

Vatandaşların nükleer santralle ilgili doğru bilgilendirilmesi amacıyla kurulan Mersin Toplum Bilgilendirme Merkezi'nde 100 bin kişiye hizmet verildiği duyuruldu. çıktı.

Saudi Aramco halka arz olundu

Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco, 5 Aralık'ta tamamlanan ilk halka arzından 25,59 milyar dolar rekor gelir elde ederek, dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu.

Saudi Aramco'nun iki tesisine 14 Eylül'de yapılan saldırılardan kaynaklı güvenlik endişelerine rağmen şirket hisselerine yoğun talep geldi. Suudi borsası Tadawul'da 11 Aralık'ta işlem görmeye başlayan Aramco hisseleri ilk gün yüzde 10 değer kazanırken, Tadawul da dünyanın en büyük 9'uncu borsası haline geldi.

Aramco hisseleri, ikinci işlem gününde yüzde 9,9 yükselirken, şirket, yakaladığı 2 trilyon dolarlık piyasa değeriyle, ABD'li teknoloji devi Apple'ın 1,1 trilyon dolarlık piyasa değerini ikiye katladı.

TANAP Avrupa'ya bağlandı

Son dönemde dünyada enerji alanında hayata geçirilen en büyük doğal gaz projelerinden biri olan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) Yunanistan sınırında Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) üzerinden Avrupa'ya bağlantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla gerçekleştirilen törenle, Azerbaycan gazı Avrupa'ya gönderilmeye hazır hale geldi. Avrupa tarafındaki süreçlerin tamamlanmasının ardından TAP üzerinden gaz sevkiyatına başlanacak.

"Enerjinin İpek Yolu" olarak adlandırılan ve yatırım tutarı yaklaşık 7 milyar dolar olan TANAP, Türkiye'nin enerji arz güvenliğine de önemli katkı sağlayacak.

Yıllık kapasitesi 16 milyar metreküp olacak projeyle 10 milyar metreküp doğal gazın Avrupa'ya, 6 milyar metreküp gazın ise Türkiye'ye taşınması hedefleniyor.