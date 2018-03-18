Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak: Bu milleti Allah'ın izniyle kimse yıkamaz

İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "81 milyon olarak hepimiz üzerimize düşen vazifeyi aynı Mehmetçik'imizin cephede yaptığı gibi, İHA'larımızı üreten teknik arkadaşlarımız gibi layıkıyla yaparsak bu milleti Allah'ın izniyle kimse yıkamaz, yıkamadı, yıkamayacaktır." dedi.

Albayrak, AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanlığı'nın 4. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, teşkilatın Sancaktepe'de 9 yıldır çok önemli başarılara imza attığını söyledi.

Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu hedeflere ulaşmak için çok daha büyük enerji ortaya koymaları gerektiğini dile getiren Albayrak, bu kongre sayesinde geleceğe daha emin adımlarla yürüyeceklerini bildirdi.

Albayrak, Türkiye'nin tarihi günlerden geçtiğini kaydederek, kuruluşundan bugüne kadar büyük badireler atlatan Türkiye'nin son 16 yılda büyük başarılara imza attığını, ciddi başarı hikayeleri yazdığını aktardı.

Son dönemde, özellikle Gezi olayları, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Türkiye'nin artık başka bir noktaya gittiğini anlatan Albayrak, Afrin'de verilen mücadelenin önemini vurguladı.

Albayrak, "Bu sabah itibariyle müjdeli haberi aldık, elhamdülillah Afrin süreci büyük bir zaferle sonuçlanmıştır. Bu operasyon vesilesiyle Çanakkale'den bugüne kadar tüm bu bağımsızlık mücadelemizde Hakk'ın rahmetine kavuşan tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabr-ı cemil, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Onların, başkomutanımızın liderliğinde bu dik duruşları olmasa bu yedi düvele karşı bu zaferi alamazdık." diye konuştu.

"Afrin'de yedi düvele karşı mücadele veriyoruz"

Albayrak, Türkiye'nin Afrin'de sadece bir avuç terör örgütü YPG/PYD veya PKK'ya karşı değil, yedi düvele karşı mücadele ettiğini, bunun farkında olduklarını söyledi.

Aynı 103 yıl önce Çanakkale'de dönemin en büyük ordularına, süper güçlerine karşı verilen mücadelenin benzerinin Afrin'de verildiğini vurgulayan Albayrak, Afrin'de kazanılan başarılardan bahsetti.

Albayrak, "Gencimiz, kadınımız, yaşlımız 81 milyon olarak hepimiz üzerimize düşen vazifeyi aynı Mehmetçik'imizin cephede yaptığı gibi, İHA'larımızı üreten teknik arkadaşlarımız gibi layıkıyla yaparsak bu milleti Allah'ın izniyle kimse yıkamaz, yıkamadı, yıkamayacaktır." şeklinde konuştu.

Sancaktepe'nin 2019'a bundan önceki seçimlerden daha güçlü bir şekilde hazırlanacağını dile getiren Albayrak, "İnşallah Sancaktepe ve İstanbul özelinde büyük ve güçlü Türkiye hedefine her zamankinden daha emin adımlarla ilerleyeceğimize inanıyoruz." dedi.

Bakan Albayrak'a konuşması sonrası günün anısına tablo hediye edildi.

Muhabir: Uğur Aslanhan