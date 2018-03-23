Enerji şirketlerinden

İSTANBUL/ANTALYA (AA) - CK Boğaziçi Elektrik AŞ, CK Akdeniz Elektrik AŞ ve Aksa Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin, iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından yürütülen ve dünyanın en önemli çevresel aktivitelerinden sayılan "Dünya Saati" etkinliğini destekleyeceği duyuruldu.

CK Boğaziçi Elektrik'in yaptığı açıklamaya göre, şirket yarın 20.30 ile 21.30 arasında yapılacak etkinliğe, müşteri hizmetleri merkezi ve 300'e yakın müşteri işlem merkezinin ışıklarını kapatarak destek verecek.

CK Akdeniz Elektrik de bu yıl "Dünyaya Bağlanma Saati" sloganıyla gerçekleştirilecek etkinliğe, 45 binasının ışıklarını söndürerek katılacağını açıkladı.

- Aksa Doğalgaz da ışıklarını kapatacak

Aksa Doğalgaz Dağıtım AŞ ise aynı saatlerde genel müdürlük binası ile hizmet verdiği 27 ildeki 99 ofisinin ışıklarını enerji tasarrufuna destek amacıyla bir saat kapatacak.

WWF tarafından ilk kez 2007'de Avustralya'da başlatılan ve kısa sürede 7 kıtaya yayılan etkinliğe her yıl milyonlarca gönüllü katılıyor.

Her yıl mart ayının son cumartesi gecesi gerçekleştirilen etkinlikle küresel iklim değişikliğine yönelik mücadele bilincinin artırılması hedefleniyor.