Enerji Muhabirliği Eğitimi mezunları sertifikalarını aldı

ANKARA (AA) - Anadolu Ajansı (AA) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) koordinasyonunda düzenlenen Enerji Muhabirliği Eğitimini tamamlayan 20 yabancı gazeteci sertifikalarını aldı.



AA'nın nitelikli alan muhabiri yetiştirme vizyonu çerçevesinde ve TİKA'nın muhabir yetiştirme programı kapsamında, AA Haber Akademisi bünyesinde düzenlenen eğitim programına, Moldova, Arnavutluk, Gürcistan, Afganistan, Ukrayna, Kazakistan, Mısır, Sırbistan, Güney Sudan ve Venezuela'dan 20 kursiyer katıldı.



Son yıllarda uluslararası ajanslar ve bölgesel medya kuruluşlarıyla iş birliğini artıran AA'nın, TİKA ile birlikte hayata geçirdiği Enerji Muhabirliği Eğitimi kapsamında katılımcılar, pratik ve teorik olarak 78 saatlik ders programını tamamladı.



Eğitim dilinin İngilizce olduğu programda, Türkçe yapılan dersler için de simültane çeviri desteği sağlandı.



Katılımcılara, enerji muhabirliği, enerji haber yazım teknikleri, infografik, fotoğraf ve görüntünün habere katkısı gibi teknik derslerin yanı sıra enerji diplomasisi, enerji ilişkileri ve güvenliği, enerji hukuku, uluslararası enerji politikalarında dönüşüm ve bölgesel enerji politikaları, uluslararası enerji kurumları ile enerji ekonomisi alanlarında eğitim verildi.



Programda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından uzmanların yanı sıra Orta Doğu Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Oktay Tanrısever ve Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsünden Süleyman Boşça gibi alanında uzman eğitmenler ders verdi.

TİKA Medya ve İletişim Projeleri Sorumlusu İsmail Gürlek, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, düzenledikleri eğitim projeleriyle insan kaynağının yetiştirilmesine önem verdiklerini söyledi. Gürlek, "Türkiye'nin tecrübesi ve TİKA'nın katkısıyla yarının iletişimcilerini her zaman aramızda görmek isteriz. Enerji sektöründe Türkiye önemli bir rol oynuyor. Bu kazanımı da AA iş birliğiyle sizin gibi değerli medya temsilcileriyle paylaşmaya devam edeceğiz." dedi.

TİKA Uzmanı Mehmet Şamil Emin de dil, renk ve coğrafyalar farklı olsa da bu farklılıkların insanların güçlü ortaklıklar kurmasına katkı sağladığını belirtti.

TİKA'nın 1992'de özellikle komşu ülkelerle güçlü iş birlikleri geliştirilmesi amacıyla kurulduğuna işaret eden Emin, "Türkiye'nin yeni vizyonu bunun daha da genişletilmesini içeriyor. 2019'da artık 59 farklı ülkede 61 ofisimiz bulunuyor. Doğudan batıya, kuzeyden güneye daha iyi bir dünya yaratmak için çabalıyoruz." diye konuştu.

Enerji Haberleri Editörlüğü ile 2014'ten bu yana Türk enerji sektörünü ve yatırım olanaklarını dünyaya, uluslararası enerji arenasındaki gelişmeleri ise Türk okuyuculara aktaran AA, Türkiye'de Dünya Enerji Kongresi, Dünya Petrol Kongresi ve Dünya Enerji Düzenleme Konferansı gibi birçok uluslararası etkinliğin global basın sponsorluğunu üstlendi.