Enerji ithalatı faturası yüzde 36 arttı

ANKARA (AA) - Türkiye'nin enerji ithalatına ödediği tutar, haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,9 artarak 3 milyar 442 milyon 852 bin dolara çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, haziran ayında Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 azalışla 18 milyar 451 milyon dolara düştü.

Bunun 3 milyar 442 milyon 852 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen, "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu. Geçen yılın haziran ayında bu rakam 2 milyar 534 milyon 166 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Böylece, söz konusu dönemler itibarıyla ülkenin enerji ithalatı faturasında yüzde 35,9'luk artış oldu.

Öte yandan, haziranda ham petrol ithalatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,7 azalarak 1 milyon 831 bin 937 tona geriledi.