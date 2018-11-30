En Zor Hadi'nin kazananı ödülünü Paycell'den aldı

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in canlı bilgi yarışması Hadi'de geçen haftadan devirle 20 bin liraya ulaşan ödülü 1 kişi kazandı. Ödül,Türkiye'nin en kapsayıcı ödeme platformu Paycell güvencesiyle yarışmacıya takdim edildi.

Turkcell'in açıklamasına göre, Hadi'nin, güçlü Turkcell alt yapısından aldığı destekle düzenlediği "Zor Hadi" gecesinde Türkiye'de bir ilk yaşandı. Mobil uygulamalar üzerinden yapılan yarışmalarda şimdiye kadar dağıtılan en yüksek ödül olan 20 bin TL tek yarışmacı tarafından kazanıldı.

Müge Boz'un sunumuyla gerçekleşen yarışmada birbirinden zor 19 soruya cevap veren 485 bin Hadiciden, son soruya 1 kişi ulaşmayı başardı. Finalde sorulan, "Nobel Ödülleri'nde 216 madalyayla en fazla madalya dağıtılan alan hangisidir?" sorusuna da "tıp" doğru yanıtını veren "acbakumdi" isimli yarışmacı, iki hafta üst üste devrederek 20 bin TL'ye ulaşan ödülün tek başına sahibi oldu.







- Para ödülü Paycell güvencesiyle ödendi





Kazanan yarışmacı, ödülünü Türkiye'nin ilk ve tek internet kazandıran kartı Paycell güvencesiyle aldı. Paycell'in bu özelliği sayesinde yarışmacı kazandığı ödülün tamamını Paycell kart ile harcadığı takdirde 100 GB internet paketi kazanabilecek.

Paycell uygulaması banka hesabı açmadan fatura ödeme, para transferi gerçekleştirme kredi kartlarını yükleyerek dijital cüzdan oluşturma gibi kapsamlı bir finansal servis deneyimi sunuyor. Paycell Kart ise ön ödemeli bir alışveriş kartı olarak hizmet veriyor. Paycell Kart kullanmak için sadece telefon numarası yetiyor.

Yaş sınırı ve hesap açma zorunluluğu bulunmayan Paycell Kart, içine yüklenilen miktar kadar harcama imkanı veriyor. Paycell, firmalara özel kurumsal çözümlerle e-ticareti de destekliyor ve kredi kartı ya da banka kartı olmayan müşterilere satış yapabilmenin önünü alternatif hizmetlerle açıyor. Böylece mobil cüzdan sayesinde müşterilere güvenli bir e-ticaret deneyimi sunulurken, firmalara potansiyel müşteriler yaratmanın da önü açılıyor.