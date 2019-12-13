En inovatif ürün ödülü

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası'nın farklı bankalardaki ticari hesapları tek bir ekran üzerinden sunan TekCep özelliği "en inovatif ürün" ödülüne layık görüldü.



Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, ticari bankacılıkta ilk olan farklı bankalardaki ticari hesapları tek bir ekran üzerinden sunan TekCep özelliği, ödeme sistemleri ödülleri PSM Awards'ta "en inovatif ürün" kategorisinde birincilik ödülü kazandı.

Bankanın teknoloji iştiraki Softtech tarafından geliştirilen TekCep özelliği, bankacılığın geleceği olan ve günümüzde adımları atılan "açık bankacılık" için Türkiye'de gerçekleştirilen önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Nakit yönetiminde zaman tasarrufuna imkan sağlayan TekCep ile İş Bankası tüzel müşterileri, diğer bankalardaki hesaplarına ait bakiye bilgisi ve hareketlerine İşCep ve İş Bankası Ticari İnternet Şubesi üzerinden, tek bir ekrandan ulaşabiliyor.

Halihazırda tüm bankaların müşterilerine sağladığı, hesap hareketlerinin müşterinin talep ettiği ortama veri olarak aktarıldığı online hesap ekstresi hizmetleri, İş Bankası tüzel müşterilerine tek ekran üzerinden sunulmuş oluyor.



Türkiye İş Bankası, ilerleyen dönemlerde TekCep'i tüzel müşterilerin her çeşit nakit yönetimi ihtiyacını karşılayabileceği bir platform haline getirmeyi hedefliyor.