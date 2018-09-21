KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ekicioğlu, sadece Kırşehir'de değil, Türkiye genelinde en fazla proje yapan odalar arasında olduklarını söyledi.

Ekicioğlu, Kırşehir Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl fuarın beşincisini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kırşehir Pazaryeri Çok Amaçlı Teşhir Alanı'ndaki fuarda üretici ile tüketiciyi buluşturduklarını ifade eden Ekicioğlu, Ankara-Kayseri karayolu üzerinde yeni fuar alanı yapımı için çalışmaları sürdürdüklerini dile getirdi.

Aynı zamanda Kırşehir'in gelişmesi için projeler ürettiklerini vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki süreçte Ankara-Kayseri karayolu üzerindeki arsaya Fuar ve İnovasyon Merkezi yapmayı planlıyoruz. Proje hazırladık. Üç, dört yıldır bunun çalışmasını yapıyoruz. Altyapısı oluştu. Şimdi bunun finansmanı kaldı. Sadece Kırşehir'de değil, Türkiye'de en fazla proje yapan odalardan birisiyiz. Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği içinde proje yaptık. Kırşehir'de, Hayvancılığı Dünyaya Açıyoruz, Dikensiz Yollar, Kadınlar Kilim Dokuyor, Her Kadın Bir Dünya, Doğal Taş Araştırma projelerimiz başta olmak üzere çok sayıda projemiz devam ediyor."



