En fazla ihracat otomotiv endüstrisinde

İSTANBUL (AA) - Otomotiv endüstrisi, ekim ayında 2,9 milyar dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör olarak belirlendi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi geçen ay 2 milyar 920 milyon 932 bin dolarlık ihracata imza attı. Otomotiv endüstrisi, söz konusu sonuçla en fazla ihracatın gerçekleştirildiği sektör oldu.

Otomotiv endüstrisini 1 milyar 595 milyon 243 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 568 milyon 198 bin dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon sektörleri takip etti. Ekim ayında en fazla ihracat artışı yüzde 113 ile mücevher sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 81'ini gerçekleştiren sanayi grubunda 2017'nin aynı dönemine göre, yüzde 16'lık artışla 12 milyar 742 milyon 130 bin dolarlık ihracat yapıldı. Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 13,8'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 4,1'lik yükselişle 2 milyar 167 milyon 734 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,6 pay alan madencilikte de yüzde 2,8 artışla 415 milyon 503 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.

En fazla ihracat Almanya'ya gerçekleşti

İhracat pazarlarına bakıldığında en fazla ihracat Almanya'da gerçekleşti. Almanya'ya 1,5 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Almanya'yı 1,1 milyar dolar ile Birleşik Krallık, 879 milyon dolar ile İtalya ve 853 milyon dolar ile Irak izledi. 159 ülkeye ve bölgeye ihracat artarken, 70 ülke ve bölgeye ihracat azaldı.

Ekim ayında 53 il ihracatını arttırırken, 28’inde ihracat azaldı. En çok ihracat gerçekleştiren iller sırası ile 6,9 milyar dolar ile İstanbul, 1,3 milyar dolarla Kocaeli, 1,2 milyar dolarla Bursa, 884 milyon dolarla İzmir, 706 milyon dolarla Ankara olurken, Kastamonu ihracatını 5 kat arttırarak 26 milyon dolar ile en fazla artış gösteren il oldu.

Muhabir: Burhan Sansarlıoğlu