En çok bebek Şanlıurfa'da doğdu

ANKARA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı.

Revize edilen 2016 yılı verilerine göre 1 milyon 311 bin 895 olarak belirlenen canlı doğan bebek sayısı, geçen yıl yüzde 1,6 azalarak 1 milyon 291 bin 55 oldu.

Geçen yıl doğan bebeklerin yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7'si kızlardan oluştu.

Bir kadının doğurgan olduğu dönem (15-49 yaş grubu) boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden "toplam doğurganlık hızı", 2016 yılında 2,11 çocukken, geçen yıl 2,07 çocuk olarak gerçekleşti. Bu durum, doğurganlığın, nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,1'in altına indiğini gösterdi.

Doğurganlık hızının en yüksek gerçekleştiği il Şanlıurfa

Geçen yıl en yüksek toplam doğurganlık hızı 4,29 çocukla Şanlıurfa'da görüldü. Bu ili 3,72 çocukla Şırnak, 3,6 çocukla Ağrı ve 3,39 çocukla Muş izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,31 çocukla Gümüşhane oldu. Bu ili 1,45 çocukla Bartın, 1,46 çocukla Edirne, 1,48 çocukla Zonguldak takip etti.

Doğurganlık hızının en yüksek olduğu yaş grubu 25-29 olarak belirlendi. Bu yaş grubundaki doğurganlık hızı, 2012 yılında binde 129 iken 2017'de binde 132 olarak kaydedildi. Diğer bir ifadeyle, 2017'de 25-29 yaş grubundaki her bin kadın başına 132 doğum düştü.

Adölesan doğurganlık hızı azaldı

Türkiye'de 15-19 yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını ifade eden adölesan doğurganlık hızı, 2012'de binde 31 iken 2017'de binde 21’e düştü.

Kaba doğum hızı, 2016'da binde 16,5 iken 2017'de binde 16,1 oldu. Diğer bir ifadeyle 2016'da bin nüfus başına 16,5 doğum düşerken, bu oran 2017'de 16,1 doğum olarak hesaplandı.

Kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 32,7 ile Şanlıurfa oldu. Bu ili, binde 27,9 ile Şırnak, binde 27,8 ile Ağrı ve binde 27,1 ile Muş izledi.

Kaba doğum hızının en düşük olduğu iller ise binde 9,8 ile Edirne, binde 9,9 ile Kastamonu ve Bartın, binde 10 ile Giresun, binde 10,1 ile Gümüşhane olarak kayıtlara yansıdı.

Muhabir: Merve Özlem Çakır