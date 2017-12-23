EMSİAD'dan OSB’lere 5G altyapısı kurulması önerisi

ANKARA (AA) - Elektrik Malzemeleri Satıcıları İş Adamları Derneği (EMSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Aytaç Yılmaz, Türkiye'nin en büyük teknoloji üniversitelerinin Ankara'da bulunmasının başkent için büyük avantaj olduğunu belirterek, "Ankara'yı 5G'nin merkezi yapmalıyız. Yerli üretimin hızlanması için organize sanayi bölgelerine (OSB) hızla 5G altyapısı kurulmalı" ifadesini kullandı.

Yılmaz, yazılı açıklamasında, 5G teknolojisine en hızlı geçen ülkenin sanayide bir adım önde olacağına işaret ederek, milli ve yerli üretim konusunda "şaha kalmak" için gerekli altyapı çalışmalarının bir an önce bitirilmesi gerektiğini vurguladı.



Türkiye'nin en büyük teknoloji üniversitelerinin Ankara'da bulunduğuna dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu avantajı fırsata çevirmeli ve Ankara'yı 5G’nin merkezi yapmalıyız. Yerli üretimin hızlanması için OSB'lere hızla 5G altyapısı kurulmalı. Böylelikle 4. sanayi devrimine geçiş daha hızlı olacaktır. Hem teknoloji üreten bir toplum olmak hem de ülke ekonomisinin kalkınmasına katkı sağlamak için 5G çok önemli. 2025 yılında küresel ölçekte 'nesnelerin interneti' uygulamalarının ekonomiye etkisi yaklaşık 11 trilyon dolar olacak. Bu miktarın büyük bir kısmını akıllı üretim yapan fabrikalar karşılayacak. Böylesi büyük bir pazarda pay sahibi olmalıyız. O yüzden 5G altyapısıyla ilgili çalışmaları hızlandırmalıyız."