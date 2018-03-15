Emma, Maslak 1453'teki blokunu satışa sundu

İSTANBUL (AA) - Emma Uluslararası Yatırımlar, Ağaoğlu Maslak 1453 projesinden 2013 yılında topraktan aldığı B3 bloku satışa sundu.

Ağaoğlu Maslak 1453 projesinin Emma Uluslararası Yatırımlar tarafından 2013 yılında alınan B3 blokunun tanıtımı, Emma Uluslararası Yatırımlar CEO’su Maad Ehsan Abduljawad ve Ağaoğlu Şirketler Grubu Genel Müdür Yardımcısı Okay Dikmen'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda satışa sunulan bloğa ilişkin bilgi veren Abduljawad, yaptıkları bu yatırımla Türkiye gayrimenkul pazarına girdiklerini anımsatarak, kampanya hakkında bilgi verdi.

Maslak 1453'ün İstanbul'un ve Türkiye'nin en büyük projelerinden biri olduğuna dikkati çeken Abduljawad, şunları kaydetti:

"Bu projeden bir blok alan ilk yatırımcıyız. İnşaat öncesi dönemde en saygın inşaat şirketlerinden birinin projesine yatırım yaptık. Ağaoğlu hem yurt içinde hem de yurt dışında çok iyi tanınan bir marka. Bizim de güvenilir ortağımız. Ayrıca kardeşlik hukukumuz var. Ali Ağaoğlu bizim ailemizin bir ferdi gibi. Bugün lansmanını yaptığımız B3 blok, Ağaoğlu Maslak 1453'ten bağımsız değil, Maslak 1453 projesinin bir parçasıdır.

Biz bu bloku Maslak 1453 projesi yeni başladığında topraktan almıştık. Seçme şansımız vardı ve uluslararası danışmanlarımızın yaptığı çalışmalar neticesinde en iyi kuleyi seçtik. Birinci kattan itibaren eşsiz bir doğa ve orman manzarasına sahip. Yüksek katlarda 3. köprü ve Karadeniz'e uzanan bir manzarası var. Bize göre bu blok Maslak 1453 projesinin tektaş pırlantası. Bu rezidansta daire sahibi olmayı düşünenler için bulunmaz bir fırsat."

Abduljawad bölge ve proje hakkında bilgi verdi. Maslak bölgesinin önemli bir lokasyon olduğuna dikkati çeken Abduljawad, projenin iş ve sosyal yaşamın önemli merkezlerinden biri, konum olarak da merkezi olduğunu anlattı.





- "Türkiye'ye yatırım yapmaya devam edeceğiz"







Konutlardaki doluluğun yüzde 100'e yakın olduğunu belirten Maad Ehsan Abduljawad, "Cadde 1453'e çıktığınızda yaşamın başladığını görebiliyorsunuz. Oturmayıp kiraya verecek yatırımcılar için de bir fırsat sunuyor. Yüksek eğitim ve ileri teknolojiyi buluşturan Nişantaşı Üniversitesi'nin kampüsü ile genç bir nüfus ve hayat geldi. Projedeki ticari alanlar yüzde 40 oranında doldu ve bu yaz sonunda tamamlanacak gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

Satışa sundukları rezidans bloku ile Türkiye'den çıkmadıklarının altını çizen Abduljawad, şunları bildirdi:

"B3 bloku satışa çıkararak Türkiye'den çıkmıyoruz. Zaten Türkiye'deki tek yatırımımız bu blok değil. Maslak 1453'te de İstanbul'da da çeşitli yatırımlarımız var. Yatırım yaptığımız bloklardan biri de lansmanı gerçekleştirdiğimiz Somerset Maslak İstanbul'dur. Bu blokta 165 rezidans dairesi mevcut. Burada özellikle iş insanlarına ve ailelere yönelik stüdyo dairelerden, dört yatak odalı dairelere kadar birçok seçeneğimiz var. Türkiye’de yatırım yapmaya devam edeceğiz. Zamanı geldiğinde bunları da sizlerle paylaşacağız."





- "Blokta 1+0 ile 4+1 arasında değişen 322 adet konut bulunuyor"





Ağaoğlu Şirketler Grubu Genel Müdür Yardımcısı Okay Dikmen, Emma Uluslararası Yatırımlar'ın, 2013 yılında Türkiye'nin içinden geçtiği çalkantılı dönemlerde Türkiye'ye güvendiğini ve yatırım yaptığını anımsattı.

Kendilerinin de şirkete her zaman destek sözü verdiklerini hatırlatan Dikmen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün kendilerine satış organizasyonunda destek vermek üzere yanlarındayız. Emma Uluslararası Yatırımlar Ağaoğlu'nun bir numaralı projesinin bir numaralı bloğunu aldı. Maslak'ı artık çok anlatmaya gerek yok. Maslak 1453, 80 bin kişinin yaşadığı eşi benzeri olmayan bir proje. İçinde yüksek eğitim veren teknolojik üniversitesi, mağazaları ve çok yakında ofislerini buraya taşıyacak olan iki büyük şirket var. Bu yüzden alanların çok çok kar edebileceği bir proje. Bu bölgenin şu andaki fiyatlar üzerinden yaklaşık yüzde 30-40 civarında prim yapmasını öngörüyoruz.

Normal şartlarda bir projenin amortisman süresi ortalama 20-25 yıl fakat Maslak bölgesi için bu rakamlar 15 yıla doğru geliyor. Bu blokta 1+0 ila 4+1 arasında değişen 322 adet konut bulunuyor. Büyüklükleri ise 57 metrekare ile 289 metrekare arasında değişiyor. Çok özel ödeme koşullarımız var. Şirket bünyesinde taksitlendirme imkanı mevcut. Bunun yanı sıra yüzde 0,98'den başlayan faiz oranlarıyla banka kredisi kullanılabiliyor. En önemli artılarından bir tanesi hemen teslim ve oturuma hazır olması."



























