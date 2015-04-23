Emlak Piyasasında Yaz Bereketi

İnegöl Emlakçılar Derneği Başkanı Sezayi Akyürek, yaz aylarının gelmesiyle birlikte gayrimenkul satışlarının arttığını söyledi.Yaz aylarının gelmesiyle birlikte emlak satışlarında hareketlilik başladı. Faiz oranlarının yüksek olması ve seçim arifesinde olunmasına rağmen vatandaşlar taşınmaza yönelmeye devam ediyor. Emlak sektörünü değerlendiren İnegöl Emlakçılar Derneği Başkanı Sezayi Akyürek, sektörde hareketli günler yaşadıklarını belirterek, "Emlak sektörümüz geçmiş günlere nazaran yazın gelmesiyle hareketlendi. İnegöl merkezde, Alanyurt bölgelerinde satışlar hareketlendi. Beklentimiz yazla birlikte satışların artacağı. Seçim arifesine girmemiz sebebiyle işlerin durgun olması bekleniyordu. Bu ters bir durum oldu. Seçimi vatandaş pek önemsemedi. İhtiyacı olan dairesini alıyor. Faizlerin yüksek gitmesi bizi korkutuyordu. Genelde vatandaşlarımız kredi ile aldıkları için 0,90 ile 0,94 oranlarında faiz ödüyor. Buna rağmen hareketlilik var. Emlak sektörü daireden ibaret değil, arsa var, arazi var" dedi.Yatırımcıların İnegöl’e akın ettiğini savunan Akyürek, İnegöl’ü Bursa’nın 20 yıl öncesine benzeterek, "Yatırımcılar İnegöl’ü tercih ediyor. Bursa ve civarında şu an Bursa’nın 20 yıl önceki halini andırıyor. Şu anda Bursa’da yol güzergahlarında arsa, arazi bulmak gerçekten zor. Bunu göz önüne alan yatırımcı, şu anda İnegöl’ümüze gelmekte. İnegöl’ümüze yatırımlar yapılmaktadır. Konuttaki hareketlilik devam ederken, sanayi arsalarımızda da çok güzel hareketlilik var. Yani mobilya sektörüne hitap eden bir ilçe olduğumuz için mobilya sektöründe çalışan arkadaşlarımız, sanayi arsası bulmakta hakikaten sıkıntı yaşıyor. Ekonomik anlamda İnegöl gerçekten çok güzel bir atmosferde" şeklinde konuştu.