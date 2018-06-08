Emirates, Sabiha Gökçen'den Dubai uçuşlarına başladı

İSTANBUL (AA) - Dünyanın önde gelen hava yolu şirketlerinden Emirates, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan (İSG) karşılıklı olarak Dubai uçuşlarını başlattı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, destinasyonlarını arttırmaya devam ediyor. Dünyanın önde gelen hava yolu şirketlerinden Emirates, pazartesi, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri olmak üzere haftada 5 kez Dubai-İstanbul uçuşlarına başladı.



Daha önce ara verdiği uçuşlarına tekrar başlayan Emirates, ilk uçuşunu bugün Dubai-İstanbul hattında gerçekleştirdi.

Dubai'den kalkan Boeing 777-300ER model uçak, öğle saatlerinde İstanbul'a indiğinde su takı seremonisiyle karşılandı. Uçağın yanaştığı kapıda çiçeklerle karşılanan yolculara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Emirates'in Sabiha Gökçen'den Dubai uçuşlarına başlaması dolayısıyla İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın maketinden oluşan pasta kesildi. Uçağın kabin ekibine de çiçek verildi.





- "Sabiha Gökçen'e yeni uluslararası havayolları geliyor"





İSG Üst Yöneticisi (CEO) Ersel Göral, tören sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendileri için önemli bir gün olduğunu ifade ederek, Emirates'in Boeing 777 geniş gövdeli uçakla haftada 5 gün karşılıklı olarak uçacağını bildirdi.

Göral, Emirates'in bu yıl İSG'ye uçuşa başlayan tek hava yolu olmadığını vurgulayarak, "Kuveyt'ten Wataniya Airways ve Kuveyt Airways uçuşlara başladı. Ayrıca, Rusya'dan Pobeda Havayolları ve Suudi Arabistan'dan Nesma Havayolları kısa süre içerisinde Sabiha Gökçen'e uçuşa başlayacak. Nesma'nın bu ay, Pobeda'nın da ekim ayında uçuşlara başlamasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

İSG'nin yolcu trafiğinin bugün itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 arttığını belirten Göral, bütçe yaparken yüzde 8 artış gördüklerini ancak yıl sonu itibarıyla çift haneli büyüyeceklerini vurguladı.

Kendileri için Emirates'in öneminin büyük olduğunu ifade eden Göral, "Emirates, İstanbul operasyonlarına uzun süredir devam ediyor. Ancak İstanbul uçuşlarına ilk kez ekonomi ve business sınıflarının dışında first class da uçuyor olacaklar. Bu anlamda Emirates'in uçuşlarını başlatması çok önemli." diye konuştu.





- "Türkiye, uluslararası anlamda tekrar güven kazandı"





Emirates Havayolu Türkiye, Romanya ve Bulgaristan Bölge Müdürü Bahar Birinci de İSG'ye yeniden dönmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, Emirates'in Türkiye'ye her zaman güvendiğini ve uçuşlarını artırdığını söyledi.

İSG'ye haftada 5 uçuşla başladıklarını belirten Birinci, İstanbul'a olan toplam uçuşları 16'ya çıkardıklarını bildirdi.

Birinci, "Türkiye, uluslararası anlamda tekrar güven kazandı. Buraya gelen uçağımız geniş gövdeli Boeing 777 uçaklarından... Aslında buraya inen en geniş gövdeli uçak... Hem first class hem business class hem de ekonomi sınıfı var. Şu anda İstanbul'a tek yönde yolcu sayımızı haftalık 6 bin 600 koltuğa çıkarmış durumdayız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de başka rotaya uçup uçmayacaklarına ilişkin bir soru üzerine Birinci, "Şu anda öyle bir hazırlığımız yok. Ancak her an yeni planlar çıkabilir." dedi.





- Haftanın 5 günü karşılıklı uçuşlar





Verilen bilgiye göre, Sabiha Gökçen'den Dubai ve Dubai aktarmalı bağlantılı birçok uçuş imkanı sunan ve bu havalimanından tarifeli sefer yapan ilk uluslararası hava yolu olan Emirates'in Sabiha Gökçen uçuşları, Türkiye'deki tek first class konfigürasyonlu uçuş olma özelliği taşıyor.

Seferlerin yapılacağı uçaklar, 8 first class, 42 business class ve 310 economy class koltuk kapasitesiyle hizmet verecek. Dubai uçuşları, aynı zamanda kargo hacminde de haftalık olarak 100 tonluk kapasite artışı sağlayacak.

Sabiha Gökçen uçuşlarına yeniden başlayan Emirates, İstanbul'dan iki uçuş noktasıyla hem turizm hem de iş dünyası trafiği için toplam 16 uçuş ve 6 bin 500'den fazla koltukla hizmet sunacak.

Uçuşlar, Dubai'den saat 10.00 hareketle İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na 13.45'te varacak. İstanbul'dan ise saat 15.35'te hareketle Dubai'ye 21.00'de ulaşacak.

İstanbul'daki iki uçuş noktası ile Uzak Doğu, Avustralya ve Yeni Zelanda hatlarına rahat bağlantı imkanı sağlayan Emirates, ayrıca Çin, Kore, Malezya, Suudi Arabistan ve Kuveyt gibi ülkelerden gelen yolculara İstanbul'a devam etmeden önce Dubai'de daha kısa bağlantı süresi sunacak.

Seyahat edenler, Sabiha Gökçen'den İstanbul içine ve çevredeki illerden bu havalimanına kolaylıkla ulaşabilecek.