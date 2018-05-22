Emirates NBD, Sberbank ile Denizbank'ın yüzde 99,85 hissesinin 14,6 milyar liraya satın alınması konusunda kesin anlaşmaya varıldığını bildirdi

Emirates NBD, Sberbank ile Denizbank'ın yüzde 99,85 hissesinin 14,6 milyar liraya satın alınması konusunda kesin anlaşmaya varıldığını bildirdi
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