ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Seçime sayılı günler kala çok sayıda esnaf ve sanatkarımız, oda ve vergi kayıtları dikkate alınarak son kez geriye dönük borçlanma hakkı verilmesi için hükümetten müjdeli haber beklemektedir." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, siyasi partilerin erken seçim öncesi esnaf ve sanatkarın sorunlarını da ele alması gerektiğini belirtti.

Emeklilik için geriye dönük borçlanma hakkı bekleyen esnafın sorunlarının henüz tam olarak çözülemediğini ifade eden Palandöken, "Esnaf ve sanatkarımızın emeklilik sorunu çözüme kavuşmalı. Çünkü 4 Ekim 2000'den önce oda ve vergi kaydı ile esnaf olarak işyeri bulunan ancak Bağ-Kur kaydı bulunmayan çok sayıda esnafın mağduriyeti sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, bu kapsamda daha önce birkaç kez geriye dönük borçlanma hakkı verildiğini hattırlattı. Bazı esnafın ekonomik imkansızlıklar nedeniyle bir yıllık süre zarfında borcunu yapılandıramadığına ve bu nedenle düzenlemeden faydalanamadığına dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Herkes erken seçimlere odaklanırken, esnafın gözü kulağı, 2000 yılı öncesi oda ve vergi kaydı dikkate alınarak emekli olmanın yolunu açacak yeni yasal düzenlemede. Emeklilik bekleyen esnafımız unutulmamalı, seçim öncesi son şans verilmeli. Seçime sayılı günler kala çok sayıda esnaf ve sanatkarımız, oda ve vergi kayıtları dikkate alınarak son kez geriye dönük borçlanma hakkı verilmesi için hükümetten müjdeli haber beklemektedir."