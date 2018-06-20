Emekliler dört gözle evlerini bekliyor

BURSA - Büşra Nur Özcan

Bursa'da, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından emekliler için yapılan konutları gezen hak sahipleri büyük mutluluk yaşadı.

Merkez Nilüfer ilçesi İrfaniye Mahallesi'nde "1201 Konut Projesi" kapsamında yapımı tamamlanan konutlar, ilk kez hak sahiplerine gösterildi.

Evlerini gezerken duygusal anlar yaşayan ve mutluluklarını gizleyemeyen emekliler, kendi konutlarında yaşamaya başlayacakları günü heyecanla bekliyor.

Emekli Engin Çarık (62) AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1978'den beri Bursa'da yaşadığını söyledi. Defalarca TOKİ çekilişine katıldığını belirten Çarık, sonunda muradına erdiğini ifade etti.

Müjdeyi telefonda aldığını anlatan Çarık, şöyle konuştu:

"Evin çıktığını öğrendim. Duyunca ailece, çoluk çocuk çok sevindik. Böyle bir şeyin bize nasip olacağı aklımıza bile gelmezdi. Devletimizden, Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Bunlar verilmeseydi yatırdığımız peşinatla burasının arsasını alamazdık. Bizden sadece evlerin yapımında kullanılacak malzemenin parasını aldılar. Maaşımızdan 180 ay 500 lira kesilecek. Kira öder gibi ev sahibi olacağız. Allah devletimize zeval vermesin. Çok memnunuz."

35 yıllık kiracılıktan ev sahipliğine

Daireyi çok beğendiğini dile getiren Çarık, "Evleri beğenmemenin imkanı yok. Kendim olsam böyle yaptıramam. Kocaman yatak odası, oturma odası, geniş bir mutfağı, çocuk odası var. Bir emekli için çok büyük." dedi.

Çarık, en geç iki ay içinde anahtarların teslim edileceğini öğrendiklerini belirterek, "Biz 2,5 yıl inşaatın bitmesini bekledik, 2 ay daha bekleriz. Sonuçta kendi evimize geleceğiz. 35 yıldır kiracıyız. Ben ölsem de eşim kalsa kimse ona 'Evden çık, kiraya zam yap.' demeyecek. Devlet, emekli maaşımdan kesecek. Bunları düşünüp çok sevindim, sevinçten ağladım." diye konuştu.

Akif Alak (72) da duyduğu memnuniyeti dile getirirken, "Şansımıza burası çıktı, çok şükür. Çok seviniyoruz. Biz 28 senedir kiracıyız. Evler çok güzel olmuş, çok beğendik. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve belediye başkanlarımızdan." ifadesini kullandı.

Akif Alak'ın eşi Remziye Alak (66) daireyi çok beğendiğini belirterek, "Rüyamda görsem inanmazdım. Kaç senedir kiradayız. Çok şükür, Allah bunu bize nasip etti. Herkese çok teşekkür ederim. 'Bir daha ev yüzü görmem demiştim.' ama Allah gösterdi. Çok önemli bir ameliyat oldum. Evi görmek için üç kere geldim, 'Ben öleceğim, bir kere göreyim de gözlerim açık gitmesin.' dedim. 'Gösteremeyiz teyzeciğim.' dediler. Kısmet oldu bugün gördüm." dedi.

"Bir ev özlemi içinde heyecan yaşarken ismimiz okundu"

Balkan göçmeni olduğunu aktaran 68 yaşındaki Mehmet Tuna, "Çekilişe gittik, sıra 650'ye geldi. Eşim şeker hastası, 'Yanımda haplarım yok. Gitsek iyi olur.' dedi. Tam kalkıyorduk o sırada bizim numara çıktı. Çok sevindik. Bugün evi görünce daha da memnun olduk. Evler, oturacak vaziyete gelmiş. Çok beğendik." diye konuştu.

Eşi Mahmure Tuna (57) da 29 yıldır kira ödediklerini belirterek, "İlk defa evimiz olacak çok mutluyuz sevinçliyiz bir an önce anahtarlarımızı almak istiyoruz. Bugün ilk defa gördük evler çok güzel." ifadesini kullandı.

Bir komşusunun yönlendirmesiyle konutlar için müracaatta bulunduğunu anlatan 55 yaşındaki Yunus Çetin, "Çekilişe gittik. Yıllarca kirada oturmuşuz, bir ev özlemi içinde heyecan yaşarken ismimiz okundu. Sevinçten havalara uçtuk. Allah'a çok şükür. Devletten de Allah razı olsun, bizim gibi maddi durumu iyi olmayanlara yardımcı oluyor. Teslim edileceği günün heyecanını yaşıyoruz." dedi.

Fatma Çetin (53) de 28 yıldır kirada oturduklarını, dört gözle dairesinin teslim edileceği günü beklediğini kaydetti.