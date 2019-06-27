Emekli maaşını TEB'e taşıyanlara bin liraya varan promosyon

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB) emekli maaşını bankaya taşıyanlara bin liraya varan promosyon verecek.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, banka, 30 Haziran Dünya Emekliler Günü’nde emekliler için çok özel bir kampanyayı daha hayata geçiriyor.

TEB, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklisi olup emekli maaşını TEB’e taşıyan müşterilerine bin liraya varan promosyon verecek.

Müşterilerin TEB’in avantajlı kampanyasından yararlanması içinse en az bir adet otomatik fatura ödeme talimatı olması gerekiyor.

Kampanya kapsamında maaşı 999 TL'ye kadar olan emekliler 850 TL promosyon alırken, 1000 TL ile bin 999 TL arasında maaş alan emekliler ise 925 TL promosyon avantajından yararlanacak.

Emekli maaşı 2 bin TL ve üzeri olan emeklileri ise bin lira promosyon verilecek. Emeklilerin kampanyadan yararlanması ve ayrıntılı bilgi için TEB şubelerine başvurması gerekiyor.

Emekli müşterileri için özel müşteri hizmeti hattı da kuran TEB, emeklilerin bu hattan ve internet bankacılığından yapacakları eft ve havale işlemlerinden ücret almıyor. TEB şubelerinde öncelikli hizmet, özel faizli ve 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi, günlük nakit çekim imkanı sunan Marifetli Hesap ile birikimlerine yüksek faizve ATM’lerden yüksek çekim limiti TEB’in emeklilere özel paketinde yer alan diğer hizmetler arasında yer alıyor.

Ayrıca banka, yakınlarına tavsiye ederek TEB Emekli Bankacılığı Ailesi’ne katan müşterilerine de 100 TL ödeme yapıyor.