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Elektrikte YEKDEM maliyetleri belirlendi

- EPDK, elektrik piyasasında bu yıl için öngörülen megavatsaat başına YEKDEM maliyetlerini açıkladı

04 Ocak 2018 Perşembe 15:38
Elektrikte YEKDEM maliyetleri belirlendi
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ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), bu yıl elektrik piyasasında megavatsaat başına referans alınacak Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) maliyetleri belirlendi.

EPDK'nın konuya ilişkin duyurusu, kurumun internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen aylık YEKDEM referans fiyatlarında, 1 megavatsaat enerji için en düşük maliyetin 34,94 lira ile ocak ayında, en yüksek maliyetin ise 62,74 lira ile nisan ayında olacağı öngörüldü.

YEKDEM maliyet tahminleri, elektrikte kurulu güç, üretim ve tüketim miktarı, dolar kuru ve piyasa takas fiyatı gibi parametrelerdeki değişimler doğrultusunda revize edilebilecek.

2018 yılı için megavatsaat başına öngörülen aylık YEKDEM maliyetleri şöyle:

DÖNEM2018 YEKDEM Birim Ek Maliyet (Referans Fiyat) (TL/MWh) Ocak 34,94 Şubat 37,71 Mart 54,61 Nisan 62,74 Mayıs 54,49 Haziran 54,64 Temmuz 39,81 Ağustos 36,42 Eylül 35,83 Ekim 39,79 Kasım 40,06 Aralık 39,83
Anahtar Kelimeler:
Dolar KuruKurulu GüçMaliyetPiyasa Takas Fiyatı (PTF)Tüketim Miktarıüretim MiktarıYEKDEM Birim Ek MaliyetleriYenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM)
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