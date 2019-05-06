Elektrik üretiminde yerli kaynakların payı artıyor

ANKARA (AA) - MURAT TEMİZER - Türkiye'de ocak-mart döneminde üretilen elektriğin yüzde 62'si (46 milyar 11 milyon kilovatsaat) yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı.

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın ilk çeyreğinde Türkiye'nin toplam elektrik üretimi 74 milyar 252 milyon kilovatsaati buldu.

Geçen yılın ocak-mart döneminde yerli ve yenilenebilir kaynakların elektrik üretimindeki payı yüzde 48,56 iken, bu yılın aynı döneminde bu oran yüzde 62'ye (46 milyar 11 milyon kilovatsaat) çıktı. Yerli ve yenilenebilir elektrik üretimindeki bu artış, cari açığın kapanmasına 513 milyon dolarlık katkı sağladı.

Yılın ilk çeyreğinde elektrik üretiminde hidroelektrik santrallerinin payı yüzde 30,41 oldu. Üretimde yerli kömürün payı yüzde 16,22, rüzgarın payı yüzde 8,33, jeotermalin payı yüzde 3,04 ve güneş ile lisanssız üretimin payı ise yüzde 2,49 olarak hesaplandı. Üretimde biyokütle ve diğer kaynakların payı ise yüzde 1,6 oldu.

İthal kaynaklardan gerçekleşen üretim ise yüzde 38'e geriledi.

- Yerli kaynaklarda kurulu güç arttı

Geçen yıl ilk çeyreğinde 86 bin 868 megavat olan Türkiye'nin elektrikteki kurulu gücü, bu yılın aynı döneminde 89 bin 131 megavata yükseldi.

Söz konusu dönemde toplam kapasitede yerli kaynakların kurulu gücü 50 bin 310 megavattan 53 bin 473 megavata çıktı.

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, daha önce yaptığı açıklamada, "Amacımız yerli kaynakların payını yüzde 60-70'lere yükseltmek. Daha çok yerli ve yenilenebilir diyerek birçok projeyi hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

