Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

ANKARA (AA) - Spot elektrik piyasasında işlem yapan 18 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar 5 bin 926 megavat kurulu güce sahip 18 elektrik santrali üretim kesintisi bildiriminde bulundu.

En büyük kesinti, 853 megavat kapasiteli İç Anadolu Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'nde gerçekleşti. Santralde gaz kontrol vanası arızası nedeniyle 13.30'da başlayan kesinti, gece yarısına kadar devam edecek.

Öte yandan dün Türkiye'de elektrik iletim sisteminden kaynaklı kısıt maliyeti toplam 3 milyon 471 bin 157 lira oldu.

İstanbul'un Avrupa yakasında yaşanan iletim kısıtını telafi etmek için santrallere toplam 18 bin megavatsaatlik yük alma ve yük atma talimatı verildi.

Türkiye'de elektriğin sürekli ve düzenli iletiminin sağlanamadığı durumlarda iletim sisteminde kısıt maliyeti oluşuyor.

Söz konusu kısıt maliyetleri, EPİAŞ'ın yapacağı aylık uzlaştırma işlemleri sonunda netleşecek.

