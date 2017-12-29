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Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

- Spot elektrik piyasasında işlem yapan 9 elektrik santralinde üretim kesintisi yaşandı

29 Aralık 2017 Cuma 14:06
Elektrik santrallerinde üretim kesintisi
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ANKARA (AA) - Spot elektrik piyasasında işlem yapan 9 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar 2 bin 762 megavat kurulu güce sahip 9 elektrik santrali üretim kesintisi bildiriminde bulundu.

En büyük kesinti, 660 megavat kapasiteli İskenderun İthal Kömür Santrali'nde gerçekleşti. Santralde değirmen arızası nedeniyle başlayan kesinti, yaklaşık 6 saat sürdü.

Zonguldak'taki Eren Enerji Termik Santrali'nin 160 megavat kapasiteli ZETES 1 ünitesinde türbin yataklarındaki arıza nedeniyle 15 Kasım'da başlayan kesintinin ise ay sonuna kadar süreceği bildirildi.

Öte yandan dün Türkiye'de elektrik iletim sisteminden kaynaklı kısıt maliyeti toplam 2 milyon 846 bin 47 lira oldu.

İstanbul'un Avrupa yakasında yaşanan iletim kısıtını telafi etmek için santrallere toplam 18 bin megavatsaatlik yük alma ve yük atma talimatı verildi.

Türkiye'de elektriğin sürekli ve düzenli iletiminin sağlanamadığı durumlarda iletim sisteminde kısıt maliyeti oluşuyor.

Söz konusu kısıt maliyetleri, EPİAŞ'ın yapacağı aylık uzlaştırma işlemleri sonunda netleşecek.

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Elektrik Santrallerinde üretim KesintisiEnerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ)
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