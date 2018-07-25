Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

ANKARA (AA) - Spot elektrik piyasasında işlem yapan 29 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar 6 bin 252...