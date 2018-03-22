Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

ANKARA (AA) - Spot elektrik piyasasında işlem yapan 21 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar 2 bin 790 megavat kurulu güce sahip 21 elektrik santrali, üretim kesintisi bildiriminde bulundu.

En büyük kesinti, Zonguldak'taki toplam 775 megavat kapasiteli Eren Enerji Termik Santrali'nin ZETES 1 ve ZETES 2-B ünitelerinde gerçekleşti. Santralin 160 megavat kapasiteli ZETES 1 ünitesinde kazan boru patlağı nedeniyle 00.02'de ve 615 megavat kapasiteli ZETES 2-B ünitesinde teknik arıza nedeniyle 00.00'da başlayan kesintilerin gece yarısına kadar süreceği bildirildi.