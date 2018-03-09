Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

ANKARA (AA) - Spot elektrik piyasasında işlem yapan 35 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar 7 bin 553 megavat kurulu güce sahip 35 elektrik santrali üretim kesintisi bildiriminde bulundu.

En büyük kesinti, Çanakkale'deki bin 320 megavat kapasiteli Cenal Karabiga Termik Santrali'nde gerçekleşti. Santralde kanal besleme suyu pompa arızası nedeniyle 09.00'da başlayan kesintinin 15.59'a kadar süreceği bildirildi.



