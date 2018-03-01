Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

ANKARA (AA) - Spot elektrik piyasasında işlem yapan 22 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar 5 bin 415 megavat kurulu güce sahip 22 elektrik santrali üretim kesintisi bildiriminde bulundu.
En büyük kesinti, 865 megavat kapasiteli Yeni Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'nde gerçekleşti. Santralde gaz vanası arızası nedeniyle 03.04'te başlayan kesintinin, gece yarısına kadar devam edeceği bildirildi.