Elektrik Faturasını Ödeyemeyenlere Müjdeli Haber Geldi! Elektrik Faturası Desteği 2022

Yeni yıl itibari ile elektrik faturalarına gelen zam oranında güncelleme yapıldı. Elektrik faturalarının belirli ölçülerde zamlanması sonrasında Türkiye'nin belirli bölgelerinden gelen "elektrik faturamı ödeyemiyorum" feryatlarına hükümetten ilk adım geldi. Elektrik faturasını ödeyemeyen vatandaşlara elektrik faturası ödeme desteği uygulanacak. Haberin duyurulması ile birlikte ödemelerin nereden yapılacağı ise merak ediliyor. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Türkiye'de son 1 aydır elektrik faturaları gündemin bir numaralı maddelerinden bir tanesi. Faturaların zamlanması sonrasında yükselen tepkiler, evlere gelen faturalar sonrasında daha da arttı. Vatandaşların elektrik faturasına dair yaptıkları eleştiri ve zorluklar sonrasında hükümetten ilk adım geldi. Faturasını ödeyemeyen ve maddi problemler çeken vatandaşlara elektrik faturası desteği geliyor. İşte ödemenin yapılacağı yer ve başvurular hakkında daha fazla bilgi..

YÜKSELEN ENFLASYON VATANDAŞIN CEBİNİ YAKIYOR!

Artan enflasyon ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar nedeniyle birçok sektörde ki her ürüne neredeyse zam geldi. Vatandaşların bu talepleri doğrultusunda ise hükümetten ilk adımlar atıldı. Kısa süre içerisinde vatandaşlara duyurulacak olan "elektrik faturası desteği" ödemeleri ne zaman yapılacak? Vatandaşlar başvuruları nereden yapacak? İşte detaylar yazının devamında..

ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ (ŞUBAT 2022)

Elektrik faturası desteği kişiden kişiye göre değişeceği açıklandı. En düşük miktar ise 130 Türk Lirası olarak belirlendi. En düşük yardım miktarı ise 103-206TL olarak vatandaşa açıklandı. Peki bu destekten kimler faydalanabilecek?

Eşi vefat etmiş kadınlara Muhtaç asker ailelerine Öksüz/yetim bireylere Şartlı eğitim - şartlı sağlık yardım programı Çoklu doğum yardımı Kronik hastalık Engelli aylıkları Yaşlı aylıkları Engelli yakını aylıkları 65 yaş üstü muhtaç vatandaşlar

ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Elektrik faturası desteği almak isteyen vatandaşlar PTT üzerinden başvurularını gerçekleştirerek destek ücretlerini alabilecek.