Elektrik arızalarını önceden tespit eden cihaz geliştirildi

ANKARA (AA) - Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) ile ASELSAN mühendisleri tarafından geliştirilen, elektrik dağıtım şebekesinde arıza olmadan sorunu tespit eden yüzde 100 yerli cihaz "DEPAR" kullanılmaya başlandı.

BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, biri BEDAŞ Ar-Ge Merkezi, dördü İstanbul Beylikdüzü'ndeki trafo merkezlerine yerleştirilen 5 prototip DEPAR cihazı, mahallelere elektrik sağlayan trafoları sürekli izleyerek arıza veya kesinti gerçekleşmeden önce sistemin erken alarma geçmesini sağlıyor.

Elektrik dağıtım şebekelerindeki trafo merkezlerine yerleştirilen DEPAR, toplam 3 bin 507 elektriksel parametreyi değerlendirerek alçak gerilim şebekelerindeki enerji, sıcaklık ve güç kalite ölçümlerini yapıyor ve elde edilen veriler cihaz üzerinden uzaktan izleme ve kontrol merkezine iletiliyor.

Türkiye'de bir ilk olma özelliğini sahip cihazdan gelen verileri analiz eden izleme ve kontrol merkezi ise kesinti ve arıza ihtimaline karşı sorun yaşanmadan müdahale için ekipleri trafo merkezine yönlendiriyor.

İlk sonuçları başarılı olan uygulamada, hedef ilk etapta 100 adet DEPAR üreterek trafo merkezlerine yerleştirmek.

Aralık 2018 itibarıyla kullanılmaya başlanan cihazın çalışmalarına 4 Nisan 2017'de başlanmıştı.

BEDAŞ, İstanbul Avrupa yakasında 5 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti veriyor.