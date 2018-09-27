"Ekonomiye 980 milyon dolarlık taze kaynak sağladık"

İSTANBUL (AA) - Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, "Sendikasyon kredimizi yüzde 104 gibi yüksek bir oranda yenilemeyi başardık. Türkiye ekonomisine de bu vesileyle 980 milyon dolar taze bir kaynak sağladık." dedi.

Akbank'ın uluslararası piyasalardan 980 milyon dolar karşılığı sağladığı sendikasyon kredisine ilişkin imza töreni gerçekleştirildi.

Binbaşgil, törende yaptığı konuşmada, uluslararası piyasalardan sendikasyon kredisine yoğun ilgi olduğunu belirterek, "Sendikasyon kredimizi yüzde 104 gibi yüksek bir oranda yenilemeyi başardık. Türkiye ekonomisine de bu vesileyle 980 milyon dolar taze bir kaynak sağladık. Bunun için mutluyuz. Bu başarının arkasında 70 yıllık bir uzmanlık var. 70 yıldır Türkiye’nin bankasıyız. Türkiye bize 70 yıldır güveniyor." ifadelerini kullandı.

1 yıl vadeli sendikasyon kredisini libor+yüzde 2,75 ve euribor+yüzde 2,65 faiz oranı ile sağladıklarını söyleyen Binbaşgil, Akbank'ın bankacılık anlayışındaki temel unsurun istikrar ve güven olduğuna dikkati çekti.

Bu oranların gayet iyi olduğunu belirten Binbaşgil, "Çok iyi koşullarda alınmış bir sendikasyon kredisidir. Çünkü dünyada artık likidite azaldı. Maliyetler artıyor. Dün ABD Merkez Bankası (Fed) faiz artışı yaptı. Dolayısıyla dünyadaki şartlar da farklı noktalara geliyor. Uygun koşullarda bir borçlanma gerçekleştirdik." diye konuştu.

Binbaşgil, şöyle devam etti:

"Akbank'ın ülkemizde olduğu gibi uluslararası piyasalarda da itibarı çok yüksek. Bu itibar yıllar boyu süregelen istikrarlı ve şeffaf yönetimi, uluslararası standartlardaki bankacılık anlayışı ve de bütün bunların sonucunda oluşan güçlü bilançosundan kaynaklanmakta. Bankamız, Türkiye ekonomisinin sağlıklı ve istikrarlı büyümesine 70 yıldır destek veriyor. 1993 yılından bu yana bu işlem de dahil olmak üzere 45 sendikasyon işlemi tamamladık. Toplamda yaklaşık 35 milyar dolarlık uluslararası finansmanla binlerce şirketimizi destekledik, yüz binlerce istihdamın yaratılmasına katkıda bulunduk."





- "Türkiye ekonomisine toplamda 4,6 milyar dolarlık kaynak sağladık"





Hakan Binbaşgil, Akbank'ın yıllardır Türk bankacılık sektöründe sendikasyonlara öncülük ettiğini belirtti.

Geçmiş aylarda piyasalarda yaşanan ciddi dalgalanmanın ardından yurt dışı bankaların Türk bankalarına kredi verme iştahını göstermesi açısından kritik bir test olarak görülen kredi ile sendikasyon piyasasının açılışını yapma sorumluluğunun yine Akbank’ta olduğunu söyleyen Binbaşgil, Akbank'ın da sağlam bilançosu sayesinde bu sendikasyonu başarı ile gerçekleştirdiğini vurguladı.

Binbaşgil, şunları kaydetti:

"Bir anlamda diğer Türk bankalarının sendikasyonlarının da önü açılmış oldu. Bu pozitif gelişmeden büyük bir mutluluk duyuyoruz. Diğer bankalarımızın da önümüzdeki günlerde sendikasyonlarını bizim gibi başarıyla yenileyeceklerine inanıyoruz. Geniş ve güçlü bir muhabir banka ağıyla yıllara dayanan güven odaklı bir ilişkimiz var. Bu ilişki gücünü sağlam bilançomuz, şeffaflığımız ve ihtiyatlı bankacılık yaklaşımımızdan alıyor. İmza attığımız bu son sendikasyon işlemiyle, toplamda yaklaşık 4,6 milyar dolar tutarında yurtdışı kaynak sağladık ve 2018 yılında bugüne kadar sendikasyon kredisi yoluyla ülkemize en yüksek katkıyı sağlayan banka olduk."





- "Türkiye'ye olan güvenin yansıması"

Akbank Genel Müdürü Binbaşgil, Akbank'ın sendikasyonuna gösterilen bu ilginin, ülkemizin bankacılık sektörü ve ekonomisine olan güvenin somut yansıması olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gelişmekte olan ülkelerde dalgalanmaların gözlemlendiği, likiditeye erişimin azaldığı ve borçlanma maliyetlerinin arttığı bu zorlu dönemde, uluslararası finans çevrelerinin en prestijli temsilcilerinin katılımıyla hedeflenen tutarı aşarak yüzde 104 yenileme oranıyla tamamladığımız bu işlemimizi, küresel yatırım çevrelerinin Türkiye ve de Akbank'ın potansiyeline kuvvetli inancı olarak yorumluyoruz. Bu anlaşmamızla bankamız, sektörümüz ve ekonomimiz uluslararası piyasalarda güven tazeledi. Bu işlemle birlikte sendikasyon piyasasının önü açılmıştır. Diğer bankalarımızın da aynı şekilde başarılı olacağını düşünüyorum."





- "Akbank, üzerine düşeni yaptı"

Binbaşgil, Akbank'ın bu yıl zorlu piyasa koşullarında yüzde 104 oranında sendikasyon kredisini yenileyerek üzerine düşeni yaptığını söyledi.

Bu başarılı sendikasyonun hemen hemen hepsinin Amerika, Avrupa, Japonya gibi belli başlı finans merkezlerinin en büyük oyuncularıyla gerçekleşmesinin son derece memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Binbaşgil, "Akbank'ın yetenekli, deneyimli, özverili, inançlı uzman ekibinin de bu başarıda rolü önemlidir. Hem bizlerle yıllar boyu yakın iş birliği içinde olan muhabir bankalarımıza, hem de bu anlaşma için canla başla çalışan Akbank ekibine gönülden teşekkür ederim." dedi.

- "YEP'in kararlılıkla uygulanması ile dış finansman daha da kolaylaşacaktır"

Binbaşgil, geçen hafta açıklanan Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile ilgili de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Programın makro varsayımları oldukça gerçekçi; büyüme ve enflasyon tahminleri piyasa beklentileri paralelinde. Programda ihtiyatlı, tasarrufları artırıcı bir maliye politikası ve buna destek veren sıkı para politikası ile daha dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme hedefleniyor. Yeni Ekonomi Programı'nın önümüzdeki günlerde kararlılıkla uygulanması ile ülkenin önü daha da açılacak ve dış finansman daha da kolaylaşacaktır."

- "Merakla beklenen ve gösterge olarak nitelendirilen bir işlem"





Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu da Akbank'ın bir kez daha sendikasyon piyasasının açılışını yaptığını söyledi.

Yıllardır Türk bankacılık sektöründe sendikasyon fiyatlarının belirlenmesinde Akbank'ın işlemi öncülük ettiğini belirten Çelebioğlu, "İşlemlerimizin başarısı Türkiye'nin geleceğine olan inancın bir kanıtı. Uzun süredir görmediğimiz bir dalgalanmayı yaşadığımız bu günlerde, sadece Türkiye için değil, uluslararası piyasalar için de çok önemli olan, uluslararası piyasalardaki yatırımcıların, yabancı bankaların merakla beklediği ve gösterge olarak nitelendirdiği bir işlemi başarı ile kapamanın memnuniyetini yaşıyoruz. Bu başarımızda bankamızın güçlü finansallarının yanı sıra bizi her zaman destekleyen muhabirlerimizin rolü de büyüktür. Bazıları ile 30 yıldan fazladır güçlü ve tam güvene dayanan ilişkimiz olan muhabirlerimize teşekkürü bir borç bilirim." şeklinde konuştu.





- "Akbank başarılı işlemlere imza attı"

Akbank’ın sendikasyon kredisi işlemini koordine eden Standard Chartered Bank'ın Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Kaşif Atun ise, "Bu işlem Akbank'ın uluslararası piyasalardan sağladığı 45'inci sendikasyon kredisi işlemi. 30 yılı aşkın ilişkimiz süresince Akbank, ekonomik şartların ve finansal piyasaların küresel anlamda en zorlayıcı olduğu dönemlerde dahi başarılı işlemlere imza atmıştır. Bugün yine bu önemli ve başarılı işlemlerden birini tamamlamış bulunuyoruz. Uluslararası alandan bu işleme gösterilen ilgi aslında Türk ekonomisinin ve istikrarının bir gösterisidir. Bu işlemin Akbank'a, Türk bankacılık sektörüne ve Türkiye'ye hayırlı olmasını dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

İşleme katılan uluslararası kurumlar Bank of America Merrill Lynch, Bank of Montreal, BNP Paribas, Cargill Financial Services, Citi, Commerzbank, Deutsche Bank, Emirates NBD, Goldman Sachs, HSBC, ICBC, ING, Intesa Sanpaolo, JPMorgan, KBC Bank, Mashreqbank, Mediobanca, Mizuho Bank, MUFG, Societe Generale, Standard Chartered, SMBC, ve UniCredit oldu.