Ekonomist Erkin Şahinöz: "Ürün üretme konusunda bu coğrafyanın hiçbir eksiği yok"
KAYSERİ (AA) - Ekonomist Erkin Şahinöz, ürün üretme konusunda bu coğrafyanın hiçbir eksiği olmadığını bildirdi.Şahinöz, Kayseri Ticaret Odası'nda düzenlenen konferansta, doğal kaynak zengini ülkelerden bazılarının büyüse bile...
KAYSERİ (AA) - Ekonomist Erkin Şahinöz, ürün üretme konusunda bu coğrafyanın hiçbir eksiği olmadığını bildirdi.
Şahinöz, Kayseri Ticaret Odası'nda düzenlenen konferansta, doğal kaynak zengini ülkelerden bazılarının büyüse bile gelişemediğini, kalkınamadığını dile getirdi.
Üretim yapanın değil, aynı anda hayal kurabilenin ayakta kaldığı bir dönemde yaşanıldığını vurgulayan Şahinöz, şunları kaydetti:
Dünyanın en büyük hava yolu firması ve turizm acentesi olan Thomas Cook yakın bir zamanda battığına değinen Şahinöz, "Çünkü çağa ayak uydurmadı. Tatil alışverişelerinin yüzde 74'ünün internet üzerinde yapıldığı bir dönemde Thomas Cook'un sadece Londra'da 506 acentesi bulunuyordu. Bu yüzden battı. Artık böyle birşey kalmadı." diye konuştu.
Konferansa Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ve çok sayıda misafir katıldı.
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