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Ekonomik güven endeksi arttı
Ekonomik güven endeksi, aralıkta geçen aya kıyasla yüzde 2,6 yükselerek 91,3' ten 93,8'e çıktı.
Ekonomi 30.12.2019, 11:46
ANKARA (AA) - Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.
Aralık ayında, reel kesim güven endeksi 108,7 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 93,2 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 102,6 değerine, inşaat sektörü güven endeksi ise 68,9 değerine yükseldi. Tüketici güven endeksi ise 58,8 değerine geriledi.
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