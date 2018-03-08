Ekonomik göstergeler Moody's kararının 'siyasi' olduğunu kanıtlıyor

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "Ba2"ye düşürerek Brezilya, Hırvatistan, Gürcistan, Azerbaycan ve Kosta Rika ile aynı grupta sınıflandırırken, ekonomik göstergeler kararın "siyasi" gerekçelerle alındığı görüşlerini destekliyor.

Moody's, günün ilk saatlerinde Türkiye'nin kredi notunu bir basamak düşürerek "Ba1"den "Ba2"ye çekti, notun görünümünü ise "negatif"ten "durağan"a çevirdi. Söz konusu karara gerekçe olarak "kurumların direncindeki süregelen bozulma" ve "dış şok risklerindeki artış" gösterildi.

Söz konusu gerekçeler, Moody's'in daha önceki not değerlendirmelerinde de yer alırken, analistler kredi derecelendirme kuruluşlarının notlandırmasında "siyasi" nedenlerin baz alınmasının artık bilinen bir gerçek olduğunu belirtiyor.

Piyasalarda hem borsa hem de döviz tarafında bir tepki gözlenmediğine işaret eden analistler, bunun da söz konusu "kararın siyasi olduğu" görüşlerini desteklediğini vurguluyor.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) geçen yıla ilişkin ekonomik tahminlerine bakıldığında, Türkiye'nin aynı grupta değerlendirildiği ülkelerden ayrışması da Moody's kararında ekonomik değil, siyasi gerekçelerin etkili olduğunu kanıtlıyor.

Moody's'in not skalasında, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu "yatırım yapılamaz spekülatif seviye" grubundaki ülkeler "Ba1", "Ba2" ve "Ba3" kredi notlarıyla temsil ediliyor. Moody's'in kredi notu basamaklarında "Ba3"ün hemen altında bulunan "B1", "B2" ve "B3" kredi notları ise "yüksek spekülatif seviye"yi gösteriyor.

Türkiye ile aynı nota sahip 5 ülke bulunuyor

Moody's'in "spekülatif seviye" grubunda değerlendirdiği ülkeler arasında, "Ba1" notuyla Rusya, Portekiz, Nambiya, Guatemala, Paraguay, Fas, Karayipler'de bir ülke olan Trinidad ve Tobago bulunuyor.

Söz konusu grupta "Ba2" notuyla Türkiye'nin yanı sıra Brezilya, Hırvatistan, Gürcistan, Azerbaycan ve Kosta Rika, "Ba3" notuyla da Sırbistan, Fiji, Dominik Cumhuriyeti, Senegal, Bolivya, Bangladeş ve Fildişi Sahilleri yer alıyor.

Böylece "spekülatif seviye" grubunda, 8 ülke Türkiye'den daha iyi, 7 ülke Türkiye'den daha kötü, 5 ülke de Türkiye ile aynı nota sahip olarak derecelendirilmiş durumda.

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, "spekülatif seviye"deki grupta, "Ba1" ile Türkiye'den daha yüksek nota sahip birçok ülkenin makroekonomik göstergeler açısından Türkiye ile kıyaslanamayacak düzeyde olması dikkati çekiyor. Son açıklanan verilere bakıldığında, Türkiye'nin aynı nota sahip olduğu ülkelerden de ekonomik olarak ayrıştığı görülüyor.

IMF tahminleri, Türkiye'yi kendi sınıfından ayrıştırıyor

IMF'nin 2017 tahminlerine göre, Türkiye'nin, kendisiyle aynı nota sahip olan Gürcistan, Kosta Rika, Hırvatistan, Brezilya ve Azerbaycan'dan açık ara daha fazla büyüyecek. Türkiye'nin 2017'de yüzde 5,1 büyüyeceğini öngören IMF, bu rakamın Gürcistan'da yüzde 4, Kosta Rika'da yüzde 3,8, Hırvatistan'da yüzde 2,9, Brezilya'da yüzde 0,7 olacağını, Azerbaycan ekonomisinin ise yüzde 1 daralacağını tahmin ediyor.

Geçen yıl ulaşılması beklenen ekonomik büyüklük rakamları bakımından da 841,2 milyar dolarlık milli gelirle Türkiye'nin üzerinde sadece Bulgaristan yer alıyor. Türkiye'yi 58,9 milyar dolarlık Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) büyüklüğüyle Kosta Rika takip ederken, bu da Türkiye'nin en yakın rakibinin ekonomik büyüklüğünün yaklaşık 14 katına sahip olduğunu gösteriyor.

Kamu borcu göstergeleri açısından ise Türkiye, kendi grubundan bariz bir şekilde ayrışıyor. Türkiye'nin kamu borcu/GSYH oranının geçen yıl yüzde 27,9 olacağını öngören IMF, bu göstergenin Gürcistan'da yüzde 41,3, Azerbaycan'da yüzde 46,4, Kosta Rika'da yüzde 49,1, Hırvatistan'da yüzde 81,9 ve Brezilya'da yüzde 83,4 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor.

Türkiye ekonomik açıdan grubuna da fark atıyor

Moody's'in "spekülatif seviye" grubunda değerlendirdiği 20 ülkeye bakıldığında, Türkiye'nin 2017'de büyüme oranı ve ekonomik büyüklük açısından 3. sırada yer aldığı görülüyor.

Toplam yatırımlar ve kamu borcu açısından bakıldığında ise 2017 tahminlerine göre Türkiye 20 ülke arasında 4. sırada bulunuyor.

Büyüme oranı açısından Türkiye'nin üzerinde kendisinden daha iyi nota sahip hiçbir ülkenin yer almaması da dikkati çeken bir unsur olarak öne çıkıyor.

Bu arada "spekülatif seviye" grubunda "Ba3" notuyla bulunan Fildişi Sahilleri'nin tahminleri IMF'te yer almadığından, kıyaslamalarda yer verilmemiştir.