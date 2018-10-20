"Ekonomi iyileşme sürecine girdi"

ANTALYA (AA) - Ankara Sanayi Odası (ASO) Ekonomi Müşaviri Murat Çetinkaya, "Yeni Ekonomi Programının (YEP) devreye girmesi, 2019'daki seçimlerden tamamen bağımsız olarak popülist olmayan yaklaşımların ortaya konması, ekonomide yavaş yavaş bir iyileşme sürecini ortaya çıkardı" dedi.



Çetinkaya, ASO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı kapsamındaki "Ekonomik Forum"da yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin son aylarda bir türbülanstan geçtiğini söyledi.

Ekonominin aynı zamanda bir kur krizi ile de karşı karşıya olduğunu dile getiren Çetinkaya, "Çünkü geçen yıl TL yabancı paralar karşısında yüzde 10 değer kaybetmesine karşın bu yıl yüzde 30'un üzerinde bir değer kaybediyorsa, ülkenin bir kur krizi ile karşı karşıya olduğunu ifade etmemiz mümkün." diye konuştu.

Buna karşın hükümetin attığı olumlu adımlar sayesinde Türkiye'nin, ekonomi çevrelerinde olumlu bir hava oluştuğunu vurgulayan Çetinkaya, "YEP'in devreye girmesi, 2019'daki seçimlerden tamamen bağımsız olarak popülist olmayan yaklaşımların ortaya konması, ekonomide yavaş yavaş bir iyileşme sürecini ortaya çıkardı." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türk tahvil ve bonolarına teveccüh var"

Ekonomik türbülansın başladığı günlerden itibaren dolar kurunun neden önce 7,5 lira seviyesine yükselip daha sonra nasıl 5,6 lira seviyesine kadar gerilediğinin tartışıldığını hatırlatan Çetinkaya, bunun nedeninin Rahip Andrew Brunson'ın tutuklanması nedeniyle ABD'yle yaşanan gerginlik olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin Brunson üzerinden cezalandırılmak istendiğini belirten Çetinkaya, "Sorun çözüldükten sonra uluslararası piyasalarda ciddi anlamda Türk tahvil ve bonolarına teveccüh ortaya çıkmaya başladı." değerlendirmesinde bulundu.

Çetinkaya, Hazine ve Maliye Bakanlığının hafta arasında yaptığı 2 milyar dolarlık borçlanma anlaşmasına bu tutarın 3 katı kadar bir talep gelmesinin doların 5,6 seviyelerine kadar gerilemesine yol açtığını sözlerine ekledi.



