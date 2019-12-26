İSTANBUL (AA) - Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin (EGD) geleneksel "Yılbaşı Buluşması", Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

TİM'in ev sahipliğinde, Başarsoft'un ana sponsorluğunda gerçekleşen etkinlikte KKTC Başbakanı Ersin Tatar, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, TİM Başkanı İsmail Gülle başta olmak üzere EGD üyeleri, siyaset ve iş dünyasından isimler bir araya geldi.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Kıbrıs için yaptığı fedakarlıklara teşekkür ederek başladığı konuşmasında, aradaki gönül birliğinin öneminden söz etti.

Türkiye'nin büyüklüğü ve Türk milletinin gücüne dikkati çeken Tatar, şunları kaydetti:

"Doğu Akdeniz'de şu an yaşananlarla, o büyük zenginliklerin paylaşımında KKTC'nin ne kadar önemli bir devlet olarak yoluna devam ediyor olduğunu görüyoruz ve mutlu da oluyoruz. Yapılan çalışmalarda Türkiye'nin desteğiyle KKTC'de gelişen önemli sektörler ve gelişen bir KKTC ekonomisi var. Türkiye'nin yoluna güçlü şekilde devam etmesi, yapısı ve potansiyeliyle, bu bölgede yaşayanlara ve KKTC'deki Kıbrıs Türk halkına büyük bir gelecek vaat ediyor.

Bununla birlikte Türkiye'nin yoluna güçlü devam etmesi, ilişkilerimizin en iyi şekilde geliştirilmesi, karşılıklı menfaatlerin oluşması, KKTC ekonomisinin güçlenmesi ile o coğrafyada, istikrarlı bir düzenin kurulmasında faydalı olacak. Sizlere olan güvenimizle, size duyduğumuz itimatla bu bölgede daha güzel günlerin bizim olacağını biliyoruz."

- "Başarılı bir dengelenme sürecini geride bıraktık"

TİM Başkanı İsmail Gülle, ekonomi basının ihracatçılar için önemine işaret ederek, ihracatçılar ile ekonomi basının ülke için birlikte güzel şeyler yaptığını ve yapmaya da devam edeceğini söyledi.

Gülle, ekonomi basını ve ihracatçıların aynı ailenin üyeleri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni gelişmeleri hep birlikte takip ettik, ihracatın sesini tüm Türkiye’ye hep birlikte duyurduk. Ülkemizin dört köşesinde, ekonomi basınımızla, ihracat seferberliği yürüttük, ihracat adına dolu dolu bir buçuk seneyi geride bıraktık. 2019 gibi, pek çok yönüyle küresel ve bölgesel risklerin tırmandığı bir yılda Türkiye olarak tüm zorluklara rağmen başarılı bir dengelenme sürecini geride bıraktık.

Bu süreçte de mal ve hizmet ihracatımız, gerek büyüme ve istihdama, gerekse de cari açığın kapanmasına net katkısıyla, çok kritik bir rol oynadı. Küresel ticaret durağanlık yaşarken, mal ihracatında 180 milyar dolar çıtasını yakaladık. Hizmet İhracatında ise 55 milyar dolar gibi yeni bir rekora yürüyoruz.

Gülle, ihracatta yaşanan gelişmeler hakkında katılımcılara bilgi vererek, ekonomi basınından kendilerine ve ülke ekonomisine desteklerini devam ettirmesi çağrısında bulundu.

- "Alacak daha çok yolumuz var"

Başarsoft Üst Yöneticisi (CEO) Alim Küçükpehlivan, Türkiye'de yaşanan teknolojik gelişmelere ve teknoloji alanında yapılan ihracata dikkati çekerek, "Alacak çok yolumuz var. Tüm iş adamlarına sesleniyorum, bir kere alıp bir kere satacağınız şeylere değil, bir kere alıp yüz kere satacağınız şeylere, yazılıma yatırım yapın." dedi.

EGD Başkanı Celal Toprak, geleneksel hale gelen buluşmanın sektör için önemini vurgulayarak, katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.

- Plaket takdim töreni





Konuşmaların ardından plaket takdim töreni düzenlendi. EGD'ye desteklerinden dolayı Başarsoft CEO'su Alim Küçükpehlivan, Vestel Kurumsal İletişim Müdürü Gençer Kabaroğlu, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı ve Türk Plastik Sanayicileri, Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu'na teşekkür plaketi verildi.

Ekonomi basınının amiral gemisi Dünya Gazetesi'ni hayata döndüren tüm ekip adına Hakan Güldağ da teşekkür plaketine layık görüldü. Teşekkür plaketini Güldağ adına Dünya Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Handan Sema Ceylan aldı.

Ekonomi basının duayen ismi Şeref Özgencil'e de plaket takdimi yapıldı.

Gecede vefa-şükran plaketleri de verildi. Merhum iş adamı Murat Dedeman adına Dedemen Holding yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Şükrü Dedeman, Tekfen Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Ali Nihat Gökyiğit adına ANG Vakfı Başkan Vekili Turgut Gökyiğit, Atasay Kuyumculuk Kurucu ve Onursal Başkanı Atasay Kamer, Güriş Kurucu ve Onursal Başkanı İdris Yamantürk adına oğlu Tevfik Yamantürk plaketini aldı.

İş insanı Şaban Taçyıldız adına damadı Cüneyt Harmanşa'ya, Metal Mobilya Kurucusu Mustafa Plevne'ye, merhum Asım Kocabıyık adına Borusan Holding İnsan Kaynakları ve Kurumsal iletişim Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş'e de şükran-vefa plaketi takdim edildi.





- Meslekte 20 yılını dolduranlara plaket





EGD yılbaşı buluşmasında ekonomi basınında 20 yılını dolduranlara da plaket takdim edildi.

Meslekte 20 yılını dolduran isimler şu şekilde:

"Serhat Aligil, Doğan Erdoğan, Şükrullah Dolu, Halil Okşit, Mete Tansu, Emre Şahin, Mehmet Ali Akada, Canan Soysal, Hatice Nazlı Aydoğan, Levent Gökmen Demirciler, Mehmet Ali Kantarcı, Metin Tanrıver, Gülten Uğurlu, Talip Bayram, Ayfer Arslan, Fahriye Şenyurt, Gülnur Yeşilbaş Kayaoğlu, Bahri Kayaoğlu, Soyhan Alpaslan, Zeliha Aslan, Çiğdem Subaşı Yücesoy, Yaşar Kızılbağ, Mustafa Mesut Ergan, Mine Şenkul Ergüven, Sinan Yurtkulu, Seda Akbay, Ünal Kurtul ve Halil Günüç."